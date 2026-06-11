Saiba onde assistir a Guarani x Caxias, pela 10ª rodada da Série C

Guarani e Caxias se enfrentam no estádio Brinco de Ouro. Arte Pioneiro / Reprodução

Caxias enfrenta o Guarani pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo sábado (13), às 11h, no estádio Brinco de Ouro. O time grená é quinto colocado com 15 pontos, enquanto os paulistas lideram com 18.

Dono da melhor defesa da Série C com apenas seis gols sofridos, o Caxias vem de uma série invicta de seis jogos na competição. Na última rodada, o Grená venceu o Ituano por 2 a 1. Já o Guarani é o melhor ataque com 20 gols marcados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GUARANI: Caíque França; Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Carlos Eduardo, Isaque e João Paulo; Guilherme Cachoeira e Maranhão. Técnico: Elio Sizenando

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Jhonatan Ribeiro (Vitor Feijão, João Lucas ou Felipe Rangel), Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

ARBITRAGEM

Marcio dos Santos Oliveira, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araujo e Fernanda Felix da Silva (trio de Alagoas).

ONDE ASSISTIR

A SportyNet anuncia a transmissão da partida pelo Youtube.

COMO CHEGAM

Caxias

O Caxias tem apenas um desfalque para a partida. O atacante Calyson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, as possibilidades de substituto são: Vitor Feijão, que marcou um dos gols diante do Ituano, Jhonatan Ribeiro, que é o segundo artilheiro da equipe na Série C, com três gols, e Felipe Rangel.

O time grená tem a melhor defesa com apenas seis gols sofridos e tem uma sequência de seis partidas sem perder na Série C. Por outro lado, busca a primeira vitória fora de casa na competição.

Guarani

O técnico Elio Sizenando deve manter a mesma formação do Guarani pelo terceiro compromisso consecutivo na Série C. O zagueiro Maurício Antônio e do lateral-esquerdo Emerson Barbosa, que haviam deixado o último jogo, contra o Amazonas, com situações físicas, foram liberados pelo departamento médico.

O Guarani vem de duas vitórias diante do Barra e Amazonas, sendo essa última por goleada, 5 a 0. O time lidera a Série com 18 pontos.