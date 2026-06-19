Saiba onde assistir a Caxias x Maringá, pela 11ª rodada da Série C

Confronto é válido pela 11ª rodada da Série C. Arte Pioneiro / Reprodução

O Caxias entra em campo, neste domingo (21), às 11h, diante do Maringá, no Estádio Centenário, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time grená busca a recuperação após a derrota para o Guarani.

Já o Maringá não vence há três jogos e também luta pelo G-8. O time paranaense tem um ponto a menos do que o Caxias na classificação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

MARINGÁ: Guilherme Neto; Lomar, Travassos e Jhow; Lucas Bonifácio, Adeílson, Paulinho, Kelvi e Negueba; Ronald Camarão e Caíque Cálito (Giovane Gomez). Técnico: Moisés Egert

ARBITRAGEM

Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior, Francisco Marcondes Mendes Simao e Deborah Beatriz Ferreira Da Silva (trio cearense).

ONDE ACOMPANHAR

A SportyNet anuncia a transmissão.

A transmissão do Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7FM e em GZH, opção Serra, a partir das 10h30min.

COMO CHEGAM

Caxias

O Caxias perdeu a invencibilidade de seis jogos na derrota por 2 a 1 para o Guarani. No entanto, o time tem 100% de aproveitamento atuando no Estádio Centenário. A equipe grená começa a rodada na oitava colocação com 15 pontos.

O atacante Calyson, que estava suspenso, e foi ausência diante do Guarani, retorna ao time. Com isso, Jhonatan Ribeiro deve deixar a formação inicial. Já o zagueiro Ianson, que teve um trauma na coluna no último jogo, está recuperado e retornou aos treinos.

Maringá

O Maringá é 11º colocado com 14 pontos. Na última rodada, ficou no empate em 0 a 0 com o Maranhão, em casa. Já são três jogos sem vencer na Série C. O time é treinado pelo técnico caxiense Moises Egert. No elenco, o centroavante Giovane Gomez é conhecido do torcedor grená.



