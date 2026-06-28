Saiba onde assistir a Caxias x Anápolis, pela 12ª rodada da Série C

Caxias e Anápolis entram em campo nesta terça-feira (30), às 19h30min, no Estádio Centenário, pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão.
O Grená vem de um empate com o Maringá em 1 a 1, em Caxias do Sul. O time do técnico Marcelo Cabo perdeu o 100% de aproveitamento em casa na Terceira Divisão Nacional. O Caxias saiu do G-8 no início da rodada e permanece com 16 pontos.
Após uma sequência sem vencer, o Anápolis somou três pontos na última rodada diante do Itabaiana, por 2 a 0. A equipe está na penúltima colocação com oito pontos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Marcelo Freitas e Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Felipe Rangel (Gaspar). Técnico: Marcelo Cabo
ANÁPOLIS: Ravel; Mila, Rafael Costa, Igor Souza e Leonan; Kauan Guilherme, João Borim e Cássio Gabriel; Matheus Lagoa, Fernando Viana e Juninho Técnico: Roberto Fernandes
ARBITRAGEM
Denis da Silva Ribeiro Serafim auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares e Maria De Fatima Mendonça Da Trindade. Trio de Alagoas. O quarto árbitro é o gaúcho Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.
ONDE ACOMPANHAR
A SportyNet anuncia a transmissão.
COMO CHEGAM
Caxias
O técnico Marcelo Cabo terá dois desfalques para o jogo desta terça-feira. O volante Matheus Nunes levou o terceiro cartão amarelo, assim como o centroavante Salatiel. Os substitutos devem ser Marcelo Freitas e Filipe Rangel.
Maringá
Mila retorna de suspensão para a partida contra o Caxias. O técnico da equipe é Roberto Fernandes. Ele estreou com vitória no comando. O profissional substitui Evaristo Piza.