Saiba como está a preparação do Juventude para o duelo com a Ponte Preta

Patryck Lanza não atua desde fevereiro, pelo Campeonato Gaúcho. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

No próximo domingo (14), o Juventude voltará a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro diante da Ponte Preta. A partida que inicia às 11h, no Alfredo Jaconi, será decisiva para as duas equipes. Uma vez que o Verdão não quer se distanciar do G-6 — no momento a diferença para o 6º, o Náutico, é de três pontos —, enquanto que o time de Campinas quer deixar a penúltima colocação da tabela.

Sem o técnico Maurício Barbieri e seu auxiliar, Diego de Almeida Favarin, expulsos na última rodada, o auxiliar do clube, Gerson Ramos, comandará interinamente uma vez mais a equipe.

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O lateral-esquerdo Patryck Lanza voltou aos treinos com bola e tem chances de ser relacionado. No entanto, como ele não atua desde a primeira partida da semifinal do Gauchão, em fevereiro, seu retorno entre os relacionados pode ser gradual. Além do mais, Diogo Barbosa e Wadson têm sido boas opções na lateral esquerda alviverde.

As principais dúvidas no time seguem sendo os meias Luan e Mandaca, em estágio final na transição física. Se pelo menos um deles tiver condições de iniciar o jogo de domingo, muito possivelmente o Verdão abrirá mão de jogar com três atacantes, para a entrada de um meio-campista.

Quem pode parecer no ataque é MP. Preservado das últimas duas rodadas da Série B, com desconforto muscular, o atacante tem chances de reassumir um lugar entre os 11 iniciais.

Demais atletas saindo do DM

Existe ainda a expectativa de que o meia Pablo Roberto e o atacante Allanzinho, em tratamento de lesões musculares, iniciem o trabalho na transição física nos próximos treinamentos.

Já o lateral-esquerdo Alan Ruschel está fazendo trabalhos físicos, depois de um procedimento no menisco e, em breve, também fará atividades na transição.