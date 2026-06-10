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Notícia

Saiba como está a preparação do Juventude para o duelo com a Ponte Preta

Lateral-esquerdo Patryck Lanza foi liberado para os treinamentos, mas equipe ainda aguarda o retorno de mais três jogadores para o confronto de domingo (14)

Rafael Rinaldi

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