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Saiba a provável escalação do Juventude para o duelo contra o Operário-PR

Confronto da 12ª rodada ocorre às 20h desta sexta-feira (5), em Curitiba e poderá ter um novo integrante no G-6

Rafael Rinaldi

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