Saiba a provável escalação do Juventude para o duelo contra o Operário-PR

Técnico Maurício Barbieri não terá retornos do DM. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude chegou em Curitiba na tarde desta sexta-feira (4) depois de realizar um treinamento com portões fechados em Caxias do Sul. A tendência é de que o time do técnico Maurício Barbieri entre em campo para enfrentar o Operário-PR, na sexta-feira (5), com uma modificação em relação ao time que venceu o América-MG.

A única novidade deve ser o retorno do zagueiro Rodrigo Sam, preservado por desgaste físico e que retornou aos treinos da semana. A dúvida na zaga está entre Messias e Gabriel Pinheiro. Com risco de nova lesão muscular no elenco, MP deverá da lugar mais uma vez a Manu Castro.

Com isso, o provável time do Ju deve ter: Jandrei; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro, Fábio Lima e Alan Kardec.