Recreio da Juventude é vice-campeão do Campeonato Sul-Brasileiro de Natação

42 recordes pessoais foram atingidos na competição. Recreio da Juventude / Divulgação

A equipe de Natação do Recreio da Juventude segue acumulando prêmios. Na categoria Júnior 1 do Campeonato Sul-Brasileiro Júnior e Sênior de Natação – Troféu Hugo Yabe, o clube sagrou-se vice-campeão, além de conquistar o bronze no Torneio Open Sul-Brasileiro por equipes. A competição ocorreu entre os dias 25 e 27 de junho, em Florianópolis.

Com 44 finais disputadas, o time garantiu 27 medalhas e 42 melhores marcas pessoais. Os resultados representam a melhor campanha da história do clube no torneio.

Três atletas atingiram recordes de campeonato pela equipe. Arthur Werner Zimmer foi campeão e recordista nos 50 e 100 metros Costas, vice-campeão nos 200 metros Costas e terceiro colocado nos 200 metros Medley. Zimmer também conquistou o título Absoluto nos 50m e 100m Costas e o vice-campeonato Absoluto nos 200m Costas.

Franco Boff Ayala foi campeão e recordista nos 50m Borboleta, campeão nos 100m Borboleta e Livre, além de terceiro colocado nos 200m Livre.

Letícia Moreira Lima foi campeã e recordista nos 100m Costas, garantiu o ouro nos 50m e 200m Costas e bronze na Absoluta 200m Costas.