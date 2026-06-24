Recreio da Juventude bate recorde de atletas convocados para a Copa das Federações de Tênis

Oito tenistas representam o clube. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Tênis (FGT) anunciou, na última semana, os atletas convocados para a Copa das Confederações. No Recreio da Juventude, um recorde foi batido após o comunicado. Oito atletas do clube representarão a Seleção Gaúcha no torneio, que ocorre entre 21 e 25 de julho, em Uberlândia, em Minas Gerais.

O evento reúne as seleções estaduais, com categorias dos 12 aos 18 anos, separadas entre masculinas e femininas. No torneio, os confrontos serão entre Estados, em uma disputa de melhor de três partidas, duas de simples e uma de duplas. A Federação campeã será a que somar o maior número de pontos ao longo de todas as categorias disputadas.

Além dos atletas, o técnico do clube, Alexsander Lopes, também foi convocado para atuar como treinador e capitão da seleção.

Giovani Serafin, coordenador técnico do Departamento de Tênis, ressaltou a importância da participação recorde de membros na delegação.

— É uma marca histórica para o Recreio da Juventude, mostrando a força do trabalho que vem sendo realizado entre todos os envolvidos —destacou.

Confira os atletas convocados: