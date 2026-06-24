Recreio da Juventude bate recorde de atletas convocados para a Copa das Federações de Tênis

A Federação Gaúcha de Tênis (FGT) anunciou, na última semana, os atletas convocados para a Copa das Confederações. No Recreio da Juventude, um recorde foi batido após o comunicado. Oito atletas do clube representarão a Seleção Gaúcha no torneio, que ocorre entre 21 e 25 de julho, em Uberlândia, em Minas Gerais.
O evento reúne as seleções estaduais, com categorias dos 12 aos 18 anos, separadas entre masculinas e femininas. No torneio, os confrontos serão entre Estados, em uma disputa de melhor de três partidas, duas de simples e uma de duplas. A Federação campeã será a que somar o maior número de pontos ao longo de todas as categorias disputadas.
Além dos atletas, o técnico do clube, Alexsander Lopes, também foi convocado para atuar como treinador e capitão da seleção.
Giovani Serafin, coordenador técnico do Departamento de Tênis, ressaltou a importância da participação recorde de membros na delegação.
— É uma marca histórica para o Recreio da Juventude, mostrando a força do trabalho que vem sendo realizado entre todos os envolvidos —destacou.
Confira os atletas convocados:
- Gabriela Haas — 12 anos feminino;
- Valentina Britto — 14 anos feminino;
- Maya Kern — 14 anos feminino;
- Guilherme Ferrarini — 14 anos masculino;
- Sara Wilbert — 16 anos feminino;
- Enzo Kern — 16 anos masculino;
- Isabeli Andreola — 18 anos feminino;
- Heitor Souto — 18 anos masculino.