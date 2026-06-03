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Quem volta e quem segue fora: saiba como está a situação dos atletas lesionados do Juventude

Zagueiro Rodrigo Sam é o mais próximo de retornar para a partida contra o Operário-PR na sexta-feira (5)

Rafael Rinaldi

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