Quem volta e quem segue fora: saiba como está a situação dos atletas lesionados do Juventude

Zagueiro Rodrigo Sam deve retornar diante do Operário-PR. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O técnico Maurício Barbieri garantiu que, com o elenco completo, o Juventude disputará uma das vagas no G-6 do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas muitos atletas estão se recuperando de lesões e ainda não serão opções para a sequência da competição.

Oito atletas estiveram fora da vitória sobre o América-MG, pela 11ª rodada da Segunda Divisão. Destes, quem tem presença praticamente confirmada na partida contra o Operário, em Curitiba, na próxima sexta-feira (5) é o zagueiro Rodrigo Sam. Ele foi preservado no último duelo do Alviverde por apresentar desgaste físico.

— O Sam não teve uma lesão, a gente preservou ele com um incômodo, justamente para não expô-lo para evoluir para uma lesão muscular — confirmou o treinador do Ju.

Já o atacante MP, que apresentou um desconforto muscular antes da partida com os mineiros, está retornando aos treinos com bola.

O volante Lua Martins apresentou uma evolução na recuperação de uma lesão no joelho e está na transição física. O mesmo acontece com o meia Mandaca, que passou por um problema no tornozelo, mas que já está nesta etapa de recuperação. Tendência de que os dois tenham chance de voltar apenas a partir da 13ª rodada da Série B, no jogo contra a Ponte Preta, no dia 14.

Quem já está há mais tempo na transição física é o lateral-esquerdo Patryck Lanza. No entanto o jogador não entra em campo desde a partida de ida da semifinal do Gauchão e deve levar mais tempo para voltar aos gramados.

Ainda seguem no DM alviverde o atacante Allanzinho, em tratamento de uma entorse no tornozelo, e o meia Pablo Roberto, com lesão muscular na coxa.

— Temos vários que evoluíram na transição, mas eu não me sinto nesse momento preparado para oficialmente dizer que no próximo jogo devam voltar. Mas muitos estão em um processo de transição mais avançado. Quanto mais jogadores retornarem, melhor — avaliou Maurício Barbieri.

O Juventude não teve baixas por suspensão, e um provável time para encarar o Operário-PR tem: Jandrei; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (MP), Fábio Lima e Alan Kardec.

Situação dos atletas no DM:

Rodrigo Sam: Preservado do último jogo com desgaste físico;

Alan Ruschel: em tratamento de uma lesão no menisco, intercala com trabalhos físicos;

Patryck Lanza: liberado para os treinos físicos e com bola, com integração gradual ao grupo;

Pablo Roberto: em tratamento de uma lesão muscular na coxa;

Alanzinho: em tratamento de uma entyorse no tornozelo

Mandaca: na transição física

Luan: na transição física