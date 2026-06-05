Profissional encerra ciclo de 37 anos no Juventude: "Essa saída também vai ser para aprender"

Jonas da Rosa em entrevista na Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O fim de uma era. O professor Jonas da Rosa, que dedicou 37 anos de trabalho, compromisso e vínculo ao Juventude, está de saída. O profissional dirigiu a Escola de Futebol do clube e se consolidou como referência na formação de jogadores, além de se tornar um dos nomes marcantes da história alviverde.

Jonas influenciou diferentes gerações ao longo da carreira por meio da formação esportiva e pessoal de crianças e adolescentes. O profissional transmitiu valores que vão além do campo e deixou um legado de ensinamentos que ultrapassa as quatro linhas.

— Não está sendo fácil. Te confesso que tem sido dias e noites bem complicadas, porque a gente tem uma vida inteira dentro do clube. Eu conheci minha esposa dentro do Jaconi. Meus filhos nasceram no Jaconi, minha vida foi feita no Jaconi — contou Jonas em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, que completou:

— Eu estava ali há 37 anos e eu só trabalhei no Juventude. Eu não trabalhei em nenhum outro lugar. Eu só vesti essas cores e, graças a Deus, eu amo essas cores e vou continuar torcendo. Essa saída também vai ser para aprender, para tentar entender um pouco como está o mercado e como funciona, aprender um pouco. Aprender coisas novas. E talvez voltando para cá um dia, espero que isso aconteça, vim para cá com mais informações, com mais condições de ajudar os meninos da região a realizar sonhos.

A trajetória do profissional Jonas reúne identificação e impacto na formação, além de um registro importante na história do Juventude. O professor formou não apenas atletas, mas também cidadãos, e construiu um legado que seguirá motivando novas gerações.

— A minha missão não era formar atletas, porque o atleta vai estar ali. Ele é consequência. Eu não preciso fazer diferente para formar o atleta. Eu tenho que que ajudar o menino que tem a dificuldade de passar, de receber, porque se eu trabalhar com o todo, eu atinjo o atleta, mas se eu trabalhar com o atleta, talvez vez não atingir o todo, porque aí a régua fica muito alta, a minha exigência vai ficar muito grande e eu vou acabar atrapalhando o processo — contou.

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Jonas também comentou sobre o futuro e propostas de trabalho na carreira.

— Eu tenho quatro situações. Eu estou estudando, mas eu gostaria de um projeto que eu pudesse realmente ajudar. Então, ainda não tenho isso claro. Tenho possibilidades. mas eu prefiro não passar isso ainda porque eu realmente não estou com isso bem definido ainda. Tenho situações bem abertas — disse.

Nomes revelados

Jonas da Rosa encerra um ciclo que lapidou nomes importantes como Alex Telles, Ramiro, Bressan e Gustavo Campanharo.

— Minha primeira lembrança, minha primeira recordação do Jonas é quando eu cheguei no Juventude com oito anos. Ele me recebeu lá de braços abertos juntamente com meu pai e foi super simpático, com uma recepção maravilhosa. Além de um grande treinador, um grande lapidador de atletas, ele é um grande ser humano e uma grande pessoa — afirmou Alex Telles.