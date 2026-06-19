Pretendido pelo Juventude, atacante acerta com o Fortaleza; saiba o motivo que pesou

Atleta tem passagens pelo Inter e Caxias no Rio Grande do Sul. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Juventude negociava a contratação do atacante gaúcho Pedro Henrique, 29 anos. O atleta estava fora dos planos do Ceará e treinava em separado. O departamento de futebol do Juventude tentava contratar o jogador. Porém, enfrentava uma forte concorrência, pois o atleta tem mercado nacional.

Um dos interessados era o Fortaleza, que fechou a contratação do atleta na manhã desta sexta-feira (19). O Juventude ofereceu um contrato maior para o atleta natural de Santa Cruz do Sul. O vínculo com Verdão seria de dois anos. Já o Leão do Pici ofereceu um ano e meio de contrato. O que pesou para decisão do atleta foi a questão familiar, pois ele seguirá na capital do Ceará com a esposa e seus dois filhos pequenos.

O técnico Thiago Carpini, ex-Juventude, também pediu a contratação do atacante para a sequência da Série B. O Leão tem dois pontos a mais que o Juventude na tabela. O Fortaleza é 4º colocado com 21 pontos e o Ju está em 8º com 19.