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Pretendido pelo Juventude, atacante acerta com o Fortaleza; saiba o motivo que pesou

Natural do interior do Estado, atleta optou por permanecer no Nordeste, onde assinará por um ano e meio com rival da Série B

Tiago Nunes

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