Preparador físico do Caxias avalia período de 14 dias sem jogos: "A gente consegue treinar um pouco mais"

Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias chega à metade da primeira fase da Série C. Após a vitória diante do Ituano, no dia 30 de maio, a competição teve uma pausa. A equipe grená volta a atuar no sábado (13), às 11h, diante do Guarani, em Campinas, pela 10ª rodada.

Durante os 14 dias sem partidas oficiais, o grupo intensificou os treinamentos. O período foi aproveitado para corrigir detalhes, ajustar o desempenho e aprimorar a condição física.

— O condicionamento físico é só uma peça. O condicionamento geral de jogo é repleto e tem todas as outras questões, como técnica, tática, tem sempre ajustes a fazer. É bom o período para que a gente possa estar treinando, porque muitas vezes o atleta joga e a gente acha que em uma semana aberta temos muitos treinamentos, e às vezes não. A grande questão é que nós precisamos recuperar o atleta quando tem jogo, treiná-lo um pouco e também não treinar muito para que não tenha efeito negativo no jogo posterior. Então, sem os jogos a gente consegue treinar um pouco mais — comentou o preparador físico Tiago Cetolin.

A pausa de duas semanas sem partidas divide opiniões quanto aos impactos no desempenho. Por um lado, o intervalo permite recuperação física, redução de desgaste e tempo maior para treinamentos específicos. Por outro, surge a preocupação com a perda de ritmo de jogo. A comissão técnica busca equilibrar essas variáveis visando o confronto diante do Guarani.

— A falta de ritmo de jogo não, até porque muitos dos atletas já vêm jogando há um bom tempo. Claro que, o jogo é particularmente uma coisa muito peculiar, que tem emoção, que tem uma questão da torcida. Então, o treino, muitas vezes, por mais que a gente possa retratá-lo, ele não é igual ao jogo. Mas eu não sinto a falta de ritmo, eu prefiro que tenha esse período para que a gente possa fazer os ajustes necessários — analisou Cetolin.

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O Caxias disputa uma competição concentrada com a maioria dos jogos nos finais de semana. Isso é visto como um ponto positivo para a preparação física. Sem a sequência apertada de jogos no meio e no fim de semana, a comissão técnica consegue controlar melhor as cargas de treino.

Esse cenário favorece a recuperação dos atletas e reduz o risco de lesões ao longo da temporada. Além disso, permite trabalhos mais específicos durante a semana.