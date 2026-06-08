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Preparador físico do Caxias avalia período de 14 dias sem jogos: "A gente consegue treinar um pouco mais"

Tiago Cetolin comentou sobre os trabalhos realizados com o elenco nessas duas semanas sem partidas pela Série C. Próximo jogo será diante do Guarani no sábado (13)

Eduardo Costa

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