Preocupação com camisa 9 e dois atletas lesionados: a situação do DM do Caxias

Matheus Anjos não entra em campo desde a derrota a vitória sobre o Volta Redonda, pela Copa Sul-Sudeste, Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias terá um desfalque de peso para o duelo contra o Anápolis, no dia 30, no Estádio Centenário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O centroavante Salatiel recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate contra o Maringá e desfalca a equipe de Marcelo Cabo.

O artilheiro do Grená na competição, com seis gols marcados, ainda deixou o gramado acusando dores no adutor da coxa e segue sendo observado de perto pelo departamento médico. A expectativa é de que o desconforto muscular não se transforme em lesão e ele esteja à disposição para a partida seguinte, diante da Ferroviária, no dia 4.

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Outros dois atletas estão entregues ao DM grená, ambos lesionados. Matheus Anjos teve uma lesão na panturrilha direita e está no período de transição física. Já o volante Luís Fernando sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa e segue em acompanhamento médico.