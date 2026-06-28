"Precisamos ter os pés no chão", diz técnico do Juventude após terceira vitória seguida na Série B

Maurício Barbieri comandou o Juventude na terceira vitória seguida na Série B. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude, de Maurício Barbieri, embalou na Série B. São três vitórias seguidas e três jogos sem sofrer gols. Dessa vez, o resultado positivo foi diante do Ceará, neste domingo (28), 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.

E a vitória foi com um cenário de chuva e gramado pesado. Mesmo assim, o Verdão se adaptou e conseguiu mais um resultado positivo, em confronto da 15ª rodada da Série B. Além disso, o Ju demonstrou adaptação aos desfalques nas partidas anteriores para chegar nesse bom momento.

— A gente conseguiu se adaptar no momento mais difícil e conseguir os resultados. Agora, com a volta de jogadores importantes, a gente ganha opções e demonstra a força do grupo. O Mineiro e o Raí Silva tiveram que dar conta do recado e continuam tendo desempenho altíssimo. A recuperação do Safira pelo segundo jogo seguido. Estamos num bom momento, mas precisamos ter os pés no chão — disse Barbieri, que completou:

— É um campeonato acirrado, tanto que ganhamos três seguidas e estamos em quarto, quinto lugar. Conseguimos diminuir a diferença para o líder que foi de nove e agora são três pontos. Não tem tempo de respirar. Já temos o Náutico e a ideia é recuperar os jogadores e fazer um grande jogo fora de casa.

Para vencer o Ceará, o Juventude encarou a chuva e o gramado encharcado do Estádio Alfredo Jaconi. Mesmo assim, mostrou melhor adaptação para chegar ao resultado positivo de 2 a 0.

— A gente estava acompanhando no hotel a chuva, mas não tinha dimensão do estado do gramado, com muita chuva. Na chegada, vimos que a bola não ia rolar e seria difícil jogar como estamos habituados. A conversa foi de se adaptar logo a condição do jogo com um jogo mais direto. Conversamos com alguns jogadores que o jogo exigiria outra dimensão e todos entenderam e se adaptaram rápido. No primeiro tempo, a gente se adaptou melhor. No segundo tempo, mesmo melhorando o gramado, conseguimos sustentar bem. Uma vitória muito importante num contexto muito difícil — comentou o treinador.

O Juventude, até mesmo nos momentos mais difíceis da Série B, demonstrou consistência. O time tem feito uma campanha de brigar pelo acesso. São três vitórias seguidas e três jogos sem a defesa ser vazada.

— Eu acho que essa consistência que a gente tem apresentado é um reflexo de uma maturidade que a equipe e o trabalho vem adquirindo. As oscilações vão ocorrer com qualquer equipe. O grande desafio é fazer que essas oscilações não sejam tão grandes. A gente sabe que em alguns jogos não teremos um grande desempenho, pode não conseguir os resultados. Entende que vai encontrar contextos desafiadores como foi o de hoje (com chuva). Temos que tentar que as oscilações sejam as menores possíveis — finalizou.