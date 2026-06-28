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"Precisamos ter os pés no chão", diz técnico do Juventude após terceira vitória seguida na Série B

Maurício Barbieri comentou sobre o bom momento da equipe alviverde. Verdão venceu o Ceará por 2 a 0, neste domingo (28), no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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