Paixão pelo futebol ajuda no desenvolvimento de adolescente autista e une famílias na torcida pelo hexa em Caxias do Sul

Matheus ao lado dos avós Bento Vilmar Rodrigues de Oliveira e Vanilde Serafini de Oliveira. RBS / Reprodução

Enquanto milhões de brasileiros acompanham a Copa do Mundo em busca do sonhado hexa, em Caxias do Sul um torcedor de 13 anos vive cada partida de um jeito especial. Diagnosticado com autismo aos dois anos, Matheus Serafini Benitez encontrou no futebol muito mais do que um passatempo. Foi uma forma de estimular a criatividade, fortalecer os vínculos familiares e impulsionar o próprio desenvolvimento.

Foi do próprio Matheus a ideia de criar um portal temático para que a Seleção Brasileira "conquistasse" o hexacampeonato. Com papel crepom verde e amarelo, EVA dourado e seis estrelas representando o sonho do Brasil, ele ajudou a transformar a casa da família em um espaço de torcida.

— O futebol para mim é uma paixão. Todo dia eu jogo com o meu primo. [...] Eu gosto muito dos jogadores do Brasil, e o meu sonho é tirar foto com todos os jogadores brasileiros — conta o adolescente, que costuma atuar como goleiro nas brincadeiras.

Segundo a avó, Vanilde Serafini de Oliveira, o interesse pelo futebol sempre foi um incentivo importante para o neto. Ela lembra que qualquer objeto nas cores do Brasil desperta a alegria de Matheus e que a família incentiva esse entusiasmo, principalmente durante a Copa do Mundo.

— A gente começou a incentivar, dizendo que ia comprar bandeira, vuvuzela. Aí ele disse que precisava fazer um portal para o Brasil passar e buscar o hexa. E a avó entra nessa onda com os netos — conta.

Emocionada, Vanilde diz que acompanhar a evolução do neto é motivo de orgulho para toda a família:

— Eu sou uma avó emocionada. Falar do Matheus, assim, eu me emociono, né? Porque a gente conviveu desde que ele nasceu, com todos os problemas, e ver ele hoje assim é gratificante.

No caso de Matheus, a paixão pelo futebol também contribui para estimular habilidades e favorecer o desenvolvimento. Segundo a fonoaudióloga e especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), Franciele Michelon, isso acontece porque os chamados hiperfocos podem ser utilizados como estímulo no desenvolvimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

— Os hiperfocos vêm como interesses restritos das crianças com Transtorno do Espectro Autista. Nada melhor do que a motivação para fazer a gente aprender. Então, nós usamos esses reforçadores para que elas se desenvolvam na área da comunicação, da motricidade e nos mais diversos aspectos que precisam ser potencializados — explica Franciele.

Relíquias que atravessam gerações

Galgaro é apaixonado pelo futebol e costuma reunir amigos em jogos da Copa. RBS / Reprodução

O amor pelo futebol também marca outra família de Caxias do Sul. Na casa do educador físico Marcos Galgaro, um quiosque foi transformado em um verdadeiro espaço dedicado ao futebol.

Entre camisas, bandeiras e cartazes de diferentes Copas do Mundo, uma peça chama a atenção: um encosto de cabeça do voo da volta da Seleção Brasileira campeã de 2002, autografado por jogadores como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A relíquia chegou às mãos de Marcos por meio de Paulo Paixão, ex-preparador físico da Seleção Brasileira, com quem trabalhou no Juventude.

— Ele disse que tinha um presente que eu ia gostar. Era um encosto de cabeça do voo de volta da Coreia e do Japão, depois da final. Os jogadores assinaram e ele guardou com carinho. Depois me presenteou, e hoje eu também guardo essa recordação com muito carinho — diz Galgaro.

Em ano de Copa do Mundo, o espaço se transforma em ponto de encontro para familiares e amigos assistirem aos jogos do Brasil. Para a esposa de Marcos, Patrícia Anghinoni, o futebol representa momentos de união.

— É um momento de reunir os amigos, viver momentos felizes e marcantes. Ver ele feliz também me faz feliz — destaca.

Entre as relíquias do pentacampeonato, uma decoração feita à mão e a esperança de ver o Brasil conquistar o hexa, a Copa do Mundo segue reunindo famílias e criando histórias que vão muito além dos 90 minutos em campo. E, se depender da torcida em Caxias do Sul, o Brasil já tem até programação para depois da final.