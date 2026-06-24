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Paixão pelo futebol ajuda no desenvolvimento de adolescente autista e une famílias na torcida pelo hexa em Caxias do Sul

Conheça histórias de famílias caxienses que mostram como o futebol vai além das quatro linhas e se torna ferramenta de inclusão, memória e união

Maria Eduarda Panizzi

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