Ouça os gols da vitória do Juventude sobre o Ceará

O Juventude mostrou que, no Estádio Alfredo Jaconi, é ele quem manda. Pela 15ª rodada da Série B, o Papo se impôs diante do Ceará e da chuva forte e venceu por 2 a 0. Alisson Safira e Gabriel Pinheiro balançaram as redes neste domingo (28).
Aos 25 minutos, após tentativas sem sucesso, o Ju abriu o placar. Após cobrança de falta, Marcos Paulo colocou a bola na área e Safira se atirou na bola para desviar para o fundo do gol.
Mostrando imposição, aos 33, o Verdão ampliou. Raí Silva cobrou escanteio e Gabriel Pinheiro, de cabeça, fez o 2 a 0.
Com o resultado, o Alviverde volta ao G-6 e ocupa a quinta posição, com 25 pontos.
A Atlântida Serra transmitiu o Futebol da Gaúcha, com a narração de Eduardo Costa, comentários de Maurício Reolon, reportagens de Tiago Nunes e, na central de esportes, Camila Corso.