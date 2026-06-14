Esportes

3 a 0
Notícia

Ouça os gols da goleada do Juventude sobre a Ponte Preta

Pela 13ª rodada da Série B, o Papo aproveitou a crise dos paulistas e balançou as redes do Alfredo Jaconi

Camila Corso

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