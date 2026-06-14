Ouça os gols da goleada do Juventude sobre a Ponte Preta

O Juventude fez jus a tabela e venceu a vice lanterna Ponte Preta. No Estádio Alfredo Jaconi, os torcedores assistiram a goleada alviverde por 3 a 0. Os criticados MP e Fábio Lima marcaram os gols da partida, que aconteceu na manhã deste domingo (14).
Aos 13 minutos de jogo, a bola ficou viva na pequena área, MP aproveitou e chutou no gol para abrir o placar.
Aos 29, de novo ele. Após jogada trabalhada por Fábio Lima, MP dominou, tirou do jogador alvinegro e deixou o segundo dele no duelo.
O zagueiro Marcos Paulo chegou a balançar as redes aos 36, mas o VAR chamou e o gol foi anulado por impedimento de Lucas Mineiro, que influenciou na jogada.
Aos sete minutos da etapa complementar, Diogo Barbosa lançou a bola na área, Fábio Lima dominou e finalizou de canhota para decretar a goleada jaconera.
Com o resultado, o Papo fica, momentaneamente, na oitava colocação, com 19 pontos.
O Futebol da Gaúcha contou a partida na Atlântida Serra, com a narração de Eduardo Costa, comentários de Maurício Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e, na central de esportes, Camila Corso.