OUÇA AGORA: Operário-PR x Juventude pela Série B

Nesta sexta-feira (5), Juventude e Operário-PR se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 12ª rodada da Série B. O confronto inicia às 20h.
Na tabela, o Ju é 10ª colocado, com 16 pontos, e fica na frente do time paranaense, 11º, por conta do saldo de gols. O time que vencer ingressará no G-6.
Na última rodada, o Ju recebeu o América-MG e venceu por 3 a 0, enquanto a equipe de Ponta Grossa derrotou o Ceará, por 2 a 1, fora de casa.
O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, a partir das 19h45min no app de GZH/opção Serra e, a partir das 20h também no 102.7 do FM. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro, Fábio Lima e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
Operário-PR: Vagner; Mikael Doka, Miranda, Klaus e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius e Boschilla; Moraes, Pablo e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes.