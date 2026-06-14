OUÇA AGORA: Juventude x Ponte Preta pela Série B

Papo tem 44% de aproveitamento no torneio. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela 13ª rodada da Série B, o Juventude recebe a Ponte Preta neste domingo (14). A partida inicia às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Ju está em 11º lugar na tabela, com 16 pontos, enquanto os paulistas, em crise, estão na vice lanterna, com oito. O Papo precisa vencer para voltar a se aproximar do G-6.

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As equipes chegam de derrota por 2 a 1. Fora de casa, o Ju perdeu para o Operário-PR e, no Moisés Lucarelli, a Macaca foi derrotada pelo Cuiabá.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra a partir das 10h30min. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico interino: Gerson Ramos.

Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Diego Leão, Palacios e Diego Porfilho; Léo Gomes, Tárik e Élvis; Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi.