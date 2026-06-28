OUÇA AGORA: Juventude recebe Ceará pela Série B

Confronto inicia às 16h. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela 15ª rodada da Série B, Juventude e Ceará se enfrentam neste domingo (28). A partida inicia às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Ju iniciou a rodada na sexta posição, com 22 pontos, mas caiu uma posição, enquanto o Alvinegro está em 14º lugar, com 17.

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As equipes chegam resultados contrários. Enquanto o Ju derrotou o São Bernardo por 1 a 0, o Vozão perdeu para o Botafogo-SP, pelo mesmo placar.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra a partir das 15h30min. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Julio César, Luizão, Gabriel Silva e Sanchez; João Gabriel, Melk e Pedro Esli; Matheusinho e Lucca. Técnico (interino): Anderson Batatais.