OUÇA AGORA: Caxias x Maringá pela Série C

Time de Marcelo Cabo quer se consolidar no G-8. Arte Pioneiro / Reprodução

Neste domingo (21), o Caxias enfrenta o Maringá. Pela 11ª rodada da Série C, a partida inicia às 11h, no Estádio Centenário.

O confronto é direto na briga pelo G-8. O Grená é 8º colocado, com 15 pontos, enquanto o Dogão é 12º, com um ponto a menos.

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Na última rodada, os paranaenses empataram sem gols com o Maranhão. Já o time de Marcelo Cabo acabou derrotado pelo Guarani, por 2 a 1.

A partir das 10h30min, a Atlântida Serra transmite o jogo, no 105.7 FM, ou no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.