OUÇA AGORA: Caxias x Maringá pela Série C

Neste domingo (21), o Caxias enfrenta o Maringá. Pela 11ª rodada da Série C, a partida inicia às 11h, no Estádio Centenário.
O confronto é direto na briga pelo G-8. O Grená é 8º colocado, com 15 pontos, enquanto o Dogão é 12º, com um ponto a menos.
Na última rodada, os paranaenses empataram sem gols com o Maranhão. Já o time de Marcelo Cabo acabou derrotado pelo Guarani, por 2 a 1.
A partir das 10h30min, a Atlântida Serra transmite o jogo, no 105.7 FM, ou no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Vitor Feijão e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Maringá: Guilherme Neto; Gabriel, Jhow e Gabriel Travassos; Wendel Lomar, Paulinho, Lucas Bonifácio, Negueba e Caíque Cálito; Ronald Camarão e Giovane Gomez. Técnico: Moisés Egert.