Os números que comprovam a falta de efetividade do Juventude em 2026

Fábio Lima ainda não marcou gols com a camisa alviverde. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O desempenho ofensivo dos atacantes do Juventude tem chamado a atenção negativamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Os homens de frente do Alviverde tem desperdiçado chances que tiraram pontos importantes da equipe de Maurício Barbieri na competição.

Tamanha é a dificuldade em marcar gols que a direção já está contactando pelo menos três nomes para serem reforços para o ataque após a abertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho.

Até lá, o Verdão disputará mais seis rodadas na Segunda Divisão. São 18 pontos em disputa que podem afastar ou diminuir a distância da equipe do G-6 na tabela de classificação. No momento, o Ju é o 11º colocado, com 16 pontos, a três do Operário-PR, o sexto colocado.

Os novos reforços poderão ficar à disposição do elenco para a partida que fecha o turno do Campeonato Brasileiro, na 19ª rodada, em data ainda a ser divulgada pela CBF, mas que deve acontecer a partir do dia 21 de julho.

Com 10 gols marcados na Série B, o ataque do Juventude é o quarto pior da competição após 12 rodadas. Em contrapartida, a defesa alviverde é a terceira menos vazada até aqui, com oito gols sofridos.

— Pode estar faltando (efetividade) por tranquilidade, por calma, talvez por ritmo. Enfim, é um botão difícil de acessar, né? Todo treinador vive com esse dilema. A questão da efetividade é uma questão que é muito mais ligada aos jogadores naquele momento. Não quer dizer que seja falta de qualidade, quer dizer que às vezes está ansioso demais para definir, às vezes é uma escolha errada e, sem dúvida nenhuma, a gente tem sofrido com essa questão — comentou Maurício Barbieri.

Os números do ataque alviverde na temporada:

Allanzinho: Não marca há 52 dias. O último gol foi na vitória sobre o CRB, por 1 a 0, na 5ª rodada. Teve uma lesão muscular na mesma partida e está entregue ao DM. São 7 jogos pelo Ju com um gol marcado.

Fábio Lima: Não balançou as redes com a camisa do Ju e não marca há pouco mais de um ano e três meses. O último gol foi quando ainda atuava pelo Levski Sofia, da Bulgária, na vitória por 2 a 0 sobre o Spartak Varna, no dia 21 de fevereiro de 2025, pela Liga Búlgara. São 17 partidas pelo Ju, com duas assistências.

MP: Não marca há 45 dias. O último gol foi na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, pela 6ª rodada, no dia 25 de abril. São 18 jogos com a camisa do Ju, com três gols marcados.

Manuel Castro: Não marca há 143 dias. O único gol foi na vitória sobre o Inter-SM, pelo Gauchão, no dia 17 de janeiro. São 25 partidas pelo Ju, com um gol e duas assistências.

Ray Breno: Não marca há 34 dias. O último gol foi quando atuou pela equipe alternativa do Ju na derrota para o Tombense, pela Copa Sul-Sudeste, por 2 a 1, no dia 6 de maio. Pela equipe principal, o último gol foi n a classificação sobre o São José (3 a 2), nas quartas de final do Gauchão, no dia 9 de fevereiro. São 9 jogos pelo Verdão, com dois gols e uma assistência.

Alan Kardec: Não marca há 59 dias. O último gol foi na vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, pela 4ª rodada, no dia 11 de abril. São 16 partidas pelo Ju com dois gols e uma assistência.

Alisson Safira: Quebrou um jejum de 109 dias sem marcar na vitória sobre o América-MG, por 3 a 0, na 11ª rodada. São 25 jogos pelo Ju, com dois gols e três assistências.

Scatolin e Carlinhos: Pouco utilizados e revezando presença no banco de reservas nos jogos do Ju na Série B, os atletas oriundo da base, Scatolin e Carlinhos, ainda não marcaram gol entre os profissionais. Scatolin atuou em sete partidas, enquanto Carlinhos entrou em campo em 2026 nove vezes.