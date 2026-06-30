Esportes

Tem estrela
Notícia

O reserva de luxo que tem decidido jogos importantes para o Juventude

Jogador marcou na classificação alviverde sobre o São Paulo, na Copa do Brasil, e carimbou a vitória sobre o Ceará que manteve o Verdão no G-6 da Série B

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS