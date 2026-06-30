O reserva de luxo que tem decidido jogos importantes para o Juventude

Gabriel Pinheiro comemora gol diante do Ceará no domingo (28). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma campanha vitoriosa num campeonato longo como é a Série B do Brasileiro nunca é construída por apenas 11 jogadores. Ao longo da competição, atletas surgem do banco de reservas para mostrar que um elenco forte pode ser o sinônimo de acesso. É assim que o Juventude, do técnico Maurício Barbieri, acredita que atingirá seu principal objetivo na temporada e voltar a elite do futebol brasileiro.

E dentre o elenco alviverde, quem tem se destacado pela eficiência e estrela é o zagueiro Gabriel Pinheiro. O defensor vem sendo reserva do trio formado por Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo. Mas ele tem colaborado para fazer com que a defesa do Ju seja a menos vazada da Série B toda vez que entra em campo: foram apenas oito gols sofridos em 15 jogos, com média de 0,5 por partida.

Além de imposição na bola aérea defensiva e boa saída de jogo por trás, Gabriel tem se destacado também por marcar gols decisivos para o Verdão. Foram apenas dois, mas emblemáticos para a equipe. O defensor anotou um na classificação histórica do Alviverde sobre o São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil; e, diante do Ceará, no domingo (28), o zagueiro entrou na vaga de Diogo Barbosa, na primeira etapa, e definiu o placar ao marcar o segundo gol, que garantiu a presença alviverde no G-6 da Série B.

— Eu estou preparado. Se tiver que entrar jogando, eu vou estar preparado. Se tiver que vir do banco, eu vou estar preparado. A partir do momento que estamos aqui, temos que estar preparados para qualquer situação, a qualquer momento, independente de campo, independente de adversário — confirmou Gabriel.

O zagueiro não esconde a alegria de estar vestindo a camisa do Ju e de ter dado um gol de presente à torcida pelo aniversário de 113 anos do clube nesta segunda-feira (29).

— Estou muito feliz, mais uma partida e, graças a Deus, o "Papai do Céu" vem me abençoando. Uma data tão importante para o Juventude. Espero continuar contribuindo com o clube, dando o melhor de mim dentro de campo para que a gente possa conseguir o nosso principal objetivo.

Os gols têm sido consequência de muita repetição de jogadas ensaiadas, marca característica do trabalho de Maurício Barbieri. E eles também tem saído graças à colaboração de seus companheiros.

— A gente treina diariamente, toda semana. Eu fui feliz no cabeceio ali, mas o Sam também me ajudou, porque ele acabou bloqueando o zagueiro deles — comentou Gabriel, que definiu o futebol apresentado pelo Juventude em uma frase:

— Quando não der pra ter toques de bola, tem que ser na raça, na luta e felizmente conseguimos sair com a vitória.