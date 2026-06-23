"O que me orgulha muito é ver a identidade que esse time criou", comemora zagueiro do Juventude

Messias tem contribuído para o bom momento da defesa alviverde na temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A vitória sobre o São Bernardo, no fim de semana, no confronto direto do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro da Série B colocou o Juventude entre as melhores equipes da competição. Com 22 pontos, o time de Maurício Barbieri está a seis do líder, o Vila Nova.

Para chegar forte na reta final do 1º turno da competição, o Verdão tem como trunfo a solidez defensiva. A equipe é a segunda menos vazada da Segunda Divisão, com oito gols sofridos, apenas um a mais do que o Cuiabá.

E, aos 31 anos, o zagueiro Messias é um dos responsáveis pela estabilidade da defesa alviverde. O defensor entrou em campo em 28 das 34 partidas oficiais do Verdão na temporada.

O Ju ainda lidera o ranking de partidas sem sofrer gols, com nove jogos, superando Cuiabá, com oito, e Sport, com sete.

— Todo mundo participa, marca, corre e se entrega. Quando existe esse comprometimento, as coisas acontecem de forma natural. A gente sabe da importância de sofrer poucos gols em um campeonato tão equilibrado como a Série B e fico feliz por fazer parte de uma equipe que tem mostrado essa consistência —, admitiu Messias.

O retorno do Verdão ao G-6 reforça a confiança do grupo para a sequência da competição. Mesmo assim, Messias evita qualquer clima de zona de conforto. Um dos líderes do elenco, o defensor entende que a posição na tabela é consequência do desempenho apresentado dentro de campo.

— O que também me orgulha muito é ver a identidade que esse time criou e está criando a cada dia. Entramos em campo sabendo exatamente o que precisamos fazer. Existe organização e confiança entre todos os jogadores e comissão técnica — apontou o zagueiro.

Depois de vencer o São Bernardo, fora de casa, o Juventude voltará a atuar dentro do Alfredo Jaconi. Pela 15ª rodada, no domingo (28), o Papo enfrenta o Ceará, às 16h, com o desafio de engatar a terceira vitória consecutiva e se manter entre os melhores na tabela de classificação.