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"O que me orgulha muito é ver a identidade que esse time criou", comemora zagueiro do Juventude

Defensor atuou em 28 das 34 partidas do Verdão na temporada e tem sido um dos responsáveis por fazer a equipe de Maurício Barbieri ter a segunda defesa menos vazada da Série B

Rafael Rinaldi

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