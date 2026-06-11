O melhor e o pior cenário do Juventude na 13ª rodada da Série B

Equipe alviverde precisa da vitória no domingo (14) para não se afastar do G-6. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta a Ponte Preta no domingo (14), às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 11º lugar na tabela, com 16 pontos, o Verdão se distanciou um pouco do pelotão de frente e não tem chances de entrar no G-6 neste fim de semana.

O 6º lugar é ocupado, no momento, pelo Criciúma, que tem 20 pontos. Caso vença a equipe de Campinas, o Verdão poderá alcançar até o 8º lugar. Para que isso aconteça, dependerá de dois resultados paralelos.

O Operário-PR (8º, com 19) terá que perder para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e o Athletic (9ª, com 18) terá que empatar com o Goiás (10º, com 17), em São João del-Rei-MG.