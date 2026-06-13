“O jogo foi decidido em um detalhe e em uma interpretação da arbitragem”, diz técnico do Caxias após derrota para o Guarani

Caxias, do técnico Marcelo Cabo, segue sem vencer em casa. Raphael Silvestre / Guarani F.C. / Divulgação

Após seis jogos de invencibilidade, o Caxias voltou a ser derrotado na Série C. O time grená perdeu por 2 a 1 para o líder Guarani, neste sábado (13), em Campinas, em uma atuação discreta fora de casa, com pouca agressividade ofensiva diante de um adversário superior ao longo da partida.

O desfecho da partida veio com requintes de crueldade. Apenas nos acréscimos do segundo tempo, quando o Guarani converteu um pênalti aos 46 minutos e definiu o resultado, mantendo o retrospecto insuficiente do Caxias longe de seus domínios.

— Um jogo muito equilibrado. No primeiro tempo, não tivemos os encaixes da maneira que a gente queria. Corrigimos no intervalo e nós tivemos um bom segundo tempo. Empatamos e tivemos chance de virar. Toda leitura do Guarani que nós fizemos, conseguimos bloquear. Eles tinham uma posse que não era agressiva, a gente conseguia tirar as linhas de passe e começaram com arremates de fora da área — analisou o técnico Marcelo Cabo, em entrevista à Rádio Caxias, e completou:

— Voltamos bem para o segundo tempo. Empatamos e tivemos oportunidade de fazer 2 a 1. Na minha opinião, o Breno não tem contato com o jogador. O Lucca se joga. O árbitro se assustou com a pressão e deu um pênalti que não existiu. A gente lamenta não ter levado esse ponto importante. Eu gostei muito do comportamento tático da equipe. Demonstramos que estamos evoluindo e prontos para pegar equipes como o Guarani dentro do Brinco de Ouro. O placar foi injusto pelo que produzimos no jogo.

Marcelo Cabo contestou o pênalti marcado para o Guarani e não admitiu que a arbitragem errou em não marcar uma penalidade de Felipe Albuquerque ainda quando o jogo estava 1 a 0.

— O Felipe Albuquerque erra o gesto, mas ele fala pra mim que a bola bate na cabeça dele. O arbitro interpretou certo. Se houve algum contato com o Breno, não era para pênalti. Não teve a força excessiva para jogar o Lucca longe — disse Cabo.

Fora de casa, o Caxias chegou a terceira derrota em seis jogos como visitante na Série C. Além do Guarani, já havia perdido para o Brusque e Volta Redonda. Com apenas três pontos somados, o Caxias tem um aproveitamento de 16,7% como visitante na competição. No entanto, o treinador grená gostou da atuação do time diante do Guarani.

— Nossa equipe fez uma boa partida fora de casa. Nossa equipe foi organizada e deve bons duelos. Não nos furtamos naquilo que planejamos. Tivemos quatro ou cinco boas ações no primeiro tempo. Em nenhum momento, abdicamos de jogar. Nossa equipe está subindo o sarrafo dentro da competição. O jogo foi decidido num detalhe e numa interpretação do árbitro — analisou o treinador.

O Caxias volta a campo no domingo (21), às 11h, diante do Maringá, no Estádio Centenário. O volante Breno Santos recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Calyson retorna de suspensão.







