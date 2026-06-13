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2 a 1
Notícia

“O jogo foi decidido em um detalhe e em uma interpretação da arbitragem”, diz técnico do Caxias após derrota para o Guarani

Marcelo Cabo gostou da atuação da equipe diante do líder e afirmou que o pênalti marcado para o time da casa não aconteceu

Eduardo Costa

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