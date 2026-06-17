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Aproveitou a chance
Notícia

O jogador que ganhou espaço no Juventude e se tornou o novo titular da equipe

Atleta de 35 anos teve bom desempenho nos últimos jogos e foi a campo entre os 11 iniciais no duelo contra a Ponte Preta

Rafael Rinaldi

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