O jogador que ganhou espaço no Juventude e se tornou o novo titular da equipe

Aderlan teve bom rendimento na goleada do Ju sobre a Ponte Preta. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A disputa pela lateral direita do Juventude ganhou uma disputa interessante nos últimos dias. O elenco de Maurício Barbieri tem três jogadores para a função: Aderlan, Nathan Santos e Raí Ramos.

Com a experiência de quem carrega 35 anos nas costas e qualidade para marcar e chegar à frente para construir e finalizar jogadas, Aderlan assumiu a titularidade na vitória sobre a Ponte Preta no último fim de semana, pela Série B do Brasileiro.

Depois de deixar o Sport, no final da temporada passada, o atleta foi contratado no começo de maio por indicação de Maurício Barbieri, já que o comandante alviverde o conhecia desde que trabalharam juntos no Bragantino. Mas a falta de ritmo, obrigou o jogador a passar por uma intertemporada.

Sua estreia ocorreu no dia 17 do mês passado, no empate em 1 a 1 com o Athletic, em Minas Gerais. Contra o América-MG, em seu terceiro jogo com a camisa alviverde, Aderlan entrou aos 19 minutos da etapa final e cedeu uma assistência para o terceiro gol do Verdão, marcado por Wadson.

Contra a Ponte Preta, em sua quinta partida pelo Ju, Aderlan finalmente alcançou a titularidade na lateral direita. E ele relembrou como foi a espera até a conquista da vaga.

— Foi um jogo muito importante para mim, fazia um longo tempo sem que começasse jogando. Agradeço a oportunidade, todo mundo sabe que eu sou um cara que me dedica muito no dia a dia, me cobro bastante, cobro meus companheiros; agora é dar continuidade e buscar novas vitórias — disse à Rádio Caxias.

MAIS PRÓXIMO DO OBJETIVO

A vitória sobre a Ponte Preta, construída ainda no primeiro tempo e sem passar por sofrimento durante os 90 minutos, veio bem a calhar na medida que o Verdão só havia conquistado uma vitória nos seis jogos anteriores. Além disso, o ataque, que vinha sendo pouco efetivo na competição, voltou a aparecer, sobretudo com MP, autor de dois gols, e Fábio Lima, que desencantou com a camisa do Ju.

— A gente sabia que era um jogo muito importante dentro de casa, conseguimos impor nosso ritmo, finalizar bastante no gol do adversário. Fizemos três gols, eu acho que mantemos o respeito, né? Estamos sempre concentrados, não importa a situação do adversário, não importa o placar. Eu acho que o mais importante é a gente manter o nosso nível de jogo e de concentração — reiterou Aderlan.

Diante do São Bernardo, no domingo (21), em São Paulo, o Verdão terá a chance de tirar pontos do atual líder da Série B e ainda aumentar sua confiança para a sequência da competição, entrando de vez no G-6. Mas para que isso aconteça, o time terá que melhorar seus números fora de casa na competição, onde venceu apenas um dos seis jogos disputados.