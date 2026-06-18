O grande desafio que o Juventude terá diante do São Bernardo no domingo

Maurício Barbieri voltará ao comando do Ju após cumprir suspensão contra a Ponte. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Não é apenas o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o São Bernardo, que o Juventude terá que superar no domingo (21), pela 14ª rodada. Outro grande desafio da equipe de Maurício Barbieri é voltar a vencer uma partida fora de casa pela competição. A última vez foi há 60 dias.

Apenas o CRB foi derrotado pelo Papo dentro de sua casa. O duelo ocorreu no dia 18 de abril e foi válido pela 5ª rodada da competição nacional. O Verdão somou apenas cinco pontos em seis partidas realizadas longe de Caxias do Sul, sendo o quinto pior visitante da Série B.

Exemplo recente

O próprio Juventude provou na última campanha de acesso, em 2023, como ser um visitante indigesto pode ser um diferencial na luta pelo acesso. O Verdão, de Thiago Carpini, foi a equipe que somou mais pontos fora de casa naquela edição, superando o campeão daquele ano, o Vitória: 32 pontos, cinco a mais do que os baianos.

Em 19 jogos, foram nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. E três destes resultados negativos aconteceram quando a equipe ainda era treinada por Pintado. Com Carpini, o Ju perdeu apenas para Sport e Atlético-GO fora de casa.

Uma vitória na partida deste domingo diante do São Bernardo, além de quebrar o jejum como visitante, ainda poderá colocar o Ju no G-6. No momento, o Verdão ocupa o oitavo lugar na tabela, com 19 pontos, a dois do Criciúma, que está em 6º. O São Bernardo lidera, com 25.

Campanha como visitante:

6 jogos: 5 pontos, com uma vitória, dois empates e três derrotas;

Aproveitamento de 27,7%.

Os 5 piores visitantes: Juventude, Botafogo-SP, América-MG (com 5 pontos), Avaí, (4) e Ponte Preta (3).

