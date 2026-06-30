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O feito raro que une Marcelo Cabo, Tite e Felipão na história do Caxias

Grená entra em campo nesta terça-feira pela Série C com um fato místico que une outros dois profissionais com história no Estádio Centenário

Tiago Nunes

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