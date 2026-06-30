O feito raro que une Marcelo Cabo, Tite e Felipão na história do Caxias

Na noite desta terça-feira, às 19h30min, o Caxias entra no gramado do Estádio Centenário para enfrentar o Anápolis, em partida válida pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, além dos três pontos em disputa, o confronto carrega uma atmosfera de bastidores que exalta a grandeza histórica do clube grená.
O atual comandante, Marcelo Cabo, ostenta uma marca: ele é o terceiro profissional na história do Caxias a trabalhar no clube tendo no currículo a participação em uma Copa do Mundo. Ele está em uma galeria lado a lado com gigantes do futebol mundial.
Pioneiro do Penta e o Dono do Gauchão de 2000
A estrada que conecta o Centenário ao maior palco do futebol planetário começou a ser pavimentada na década de 1970 por Luiz Felipe Scolari. Como zagueiro e capitão, Felipão defendeu o Caxias e foi titular em 1976, ano de inauguração do estádio, quando o clube disputou a Série A do Brasileiro. Décadas mais tarde, em 2002, ele alcançaria o topo do planeta ao comandar a Seleção Brasileira na conquista do Pentacampeonato no Japão e na Coreia do Sul, retornando ao comando técnico da Amarelinha ainda na edição de 2014.
O segundo capítulo histórica foi escrito por Adenor Leonardo Bacchi, o Tite. O treinador imortalizou seu nome na história do clube ao liderar o Caxias na histórica conquista do Campeonato Gaúcho de 2000. O sucesso construído em outros clubes o levou ao comando da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo consecutivas: 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.
Marcelo Cabo e suas Copas
Marcelo Cabo completa este trio de elite do Estádio Centenário. O atual técnico grená esteve presente na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, atuando como auxiliar de Marcos Paquetá na seleção da Arábia Saudita. Quatro anos depois, em 2010, integrou a comissão técnica de Dunga na Seleção Brasileira, na África do Sul, exercendo o papel de observador técnico.
Naquela época, Cabo realizava o "trabalho braçal", de analisar os adversários, uma função que antecedeu a era dos softwares modernos e da Inteligência Artificial.
— Na época, o fato de eu ser auxiliar técnico, tanto da seleção da Arábia quanto observador técnico da seleção brasileira, e não ter essas ferramentas tecnológicas todas, me ajudou muito na carreira. Acho que nada substitui o presencial, os olhos do profissional observando — comentou Cabo, que completou:
— Tudo isso me preparou muito como profissional. Afinal, apenas apertar o 'enter', ligar e desligar o computador, isso não prepara ninguém. O profissional é feito de prática, é campo, é observação. Claro que as ferramentas ajudam.
O Orgulho da história Grená
Ao ser lembrado de que seu nome agora figura na lista histórica, Marcelo Cabo não escondeu a emoção e fez questão de enaltecer o tamanho do Caxias, lembrando inclusive de outro comandante de peso que passou pelo clube.
— Fico muito feliz e emocionado por essa colocação. O professor Tite e o professor Luiz Felipe são gigantes, duas referências absolutas para mim. Eles são espelhos não só para o Marcelo Cabo ou para o clube, mas para o futebol mundial — disse Marcelo Cabo, que ainda recordou de um terceiro nome que esteve na Seleção:
— Temos o professor Mano Menezes, que também comandou a Seleção Brasileira. Não foi a uma Copa, mas você vê quantos profissionais gabaritados de Seleção Brasileira passaram por aqui. O Caxias é gigantesco e tenho muito orgulho de fazer parte disso.