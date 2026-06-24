O feito que o Juventude pode alcançar na Série B diante do Ceará no domingo

Verdão é o segundo melhor mandante da Série B 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o ingresso no G-6 do Campeonato Brasileiro da Série B, após a vitória sobre o São Bernardo, fora de casa, o Juventude se prepara para mais um desafio na competição. No domingo (28), o Verdão enfrenta o Ceará, a partir das 16h, no Alfredo Jaconi.

E é justamente na casa alviverde que a equipe comandada por Maurício Barbieri terá a oportunidade de alcançar um feito na 15ª rodada. O Ju tem a segunda melhor campanha como mandante dentre os 20 times que disputam a competição e, caso vença os cearenses, ultrapassará o Vila Nova que joga fora de casa nesta sexta.

Em sete partidas dentro do Jaconi, o Alviverde somou 14 pontos. Foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 66,6%.

Os goianos são os melhores mandantes da competição até aqui, com 17 pontos conquistados dos 21 disputados. Foram cinco vitórias e saldo positivo de seis gols. Com quatro vitórias e saldo 8, o Ju ultrapassará o Vila Nova se vencer o confronto de domingo.

— Agora a gente, com bastante humildade, tem que manter os pés no chão, entender que vai ter outro grande desafio, uma equipe tradicional, que talvez não venha no melhor momento, mas que com certeza vai tentar criar muitas dificuldades. Em casa temos que fazer valer o fator local, onde a gente tem um aproveitamento muito grande, para continuar nessa sequência de vitórias — comentou o técnico Maurício Barbieri.

Além de assumir o posto de melhor mandante, uma vitória sobre o Ceará poderá colocar o Juventude no G-4 da competição nacional.

Os cinco melhores mandantes:

1º Vila Nova, 7 jogos, 17 pontos, 5 vitórias, saldo 6

2° Juventude, 7 jogos, 14 pontos, 4 vitórias, saldo 8

3º Fortaleza, 6 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, saldo 5

4º Sport, 8 jogos, 13 pontos, 3 vitórias, saldo 4

5º Goiás, 7 jogos, 12 pontos, 4 vitórias, saldo -4