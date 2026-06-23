O fator que favorece o Caxias na briga por uma vaga ao quadrangular do acesso decisivo da Série C

Felipe Albuquerque reitera comprometimento do grupo em classificar a equipe ao quadrangular. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Mesmo que o 100% de aproveitamento dentro do Estádio Centenário, pela Série C, tenha chegado ao fim no empate contra o Maringá na 11ª rodada, o Caxias ainda tem um grande rendimento em casa: 86,6%. A equipe tem a noção de que o desempenho esteve abaixo diante dos paranaenses, mas que, com naturalidade, os bons resultados vão aparecer e ajudar a colocar a equipe na próxima fase.

E o que move esse sentimento de otimismo é que dos últimos oito duelos desta etapa do torneio cinco serão disputados na casa grená. Oportunidade para o time confirmar a classificação entre os oito melhores da competição e, pela segunda vez consecutiva, encarar o quadrangular do acesso.

— Em um confronto direto, a gente conseguiu um empate, um ponto em casa, mantivemos mais ou menos uma distância. Um ponto positivo foi que a gente não deixou de correr nenhum minuto, tentando até o final — comentou o lateral-direito Felipe Albuquerque.

O Grená terá como adversários no Centenário: Anápolis, Floresta, Botafogo-PB, Figueirense e Inter de Limeira. E fora de casa: Ferroviária, Itabaiana e Santa Cruz.

MESMO DESAFIO FORA

Se a meta é voltar a vencer dentro do Centenário, nos jogos longe de Caxias do Sul o objetivo do time de Marcelo Cabo é o mesmo: vencer a primeira como visitante.

— No próximo jogo, dentro de casa, a gente tem que conseguir os três pontos, sem dúvida nenhuma, como em todos os outros em casa; e depois, a gente se cobra muito pra conseguir esses três pontos fora, que é fundamental em termos de tabela — avaliou Felipe Albuquerque.

Em oitavo lugar, com 16 pontos, o Caxias tem um a mais do que o Santa Cruz, com 15, e é a equipe mais visada da competição, por estar neste momento ocupando a última vaga para os quadrangulares.