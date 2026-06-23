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O fator que favorece o Caxias na briga por uma vaga ao quadrangular do acesso decisivo da Série C

Equipe grená está na oitava colocação da tabela, com 16 pontos, e voltará a campo no dia 30, diante do Anápolis, no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

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