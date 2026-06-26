O bom problema que o técnico do Juventude ganhou para a partida com o Ceará

Mandaca ainda não reassumiu a titularidade na equipe. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Pela terceira vez seguida, o técnico Maurício Barbieri poderá repetir a escalação do Juventude em uma partida válida pela Série B do Brasileiro. O Verdão encara o Ceará, no domingo (28), em busca de mais três pontos para se consolidar no G-6.

Nas últimas duas rodadas da competição, quatro atletas voltaram a ser alternativas à equipe, após se recuperarem de lesões e passarem por um período de retreinamento. Os meio-campistas Luan e Mandaca, o lateral-esquerdo Patryck Lanza e o atacante Allanzinho eram titulares quando deixaram o time rumo ao departamento médico.

Recuperados, eles passam a encorpar o elenco e fazer sombra para quem está com as vagas entre os 11 iniciais. No entanto, pelo bom momento vivido pela equipe na competição, sobretudo após derrotar um candidato direto pelo acesso, o São Bernardo, em sua casa, o técnico Maurício Barbieri poderá manter a formação inicial, sem os quatro que voltaram a ser opções. O treinador justificou que a questão física ainda pesa contra o retorno imediato destes atletas ao time.

Sendo assim, um provável Ju teria: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam, Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.