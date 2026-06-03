Novo técnico, reforços e renovações: como será o time do Caxias Basquete para a LDB 2026

Miguel (E) e Omena continuam na equipe caxiense. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete já iniciou a sua preparação para a disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete 2026. A competição terá 24 equipes e seguirá como o principal palco de formação de atletas sub-22 do país, reunindo clubes tradicionais, projetos em crescimento e alguns dos nomes mais promissores da modalidade.

Em busca de uma boa campanha, o time trará novidades. A começar pelo comando. O técnico Bruno Lopes deixou a equipe e Flávio Espiga será o treinador na LDB e auxiliar de Rodrigo Barbosa no adulto.

Espiga tem 53 anos e experiência no basquete brasileiro. Ex-jogador, com passagens por Vasco, Fluminense, Minas e Joinville, ganhou destaque no cenário nacional como treinador do Fortaleza. Pela equipe cearense foi campeão invicto da LDB de 2015 e comandou o time no NBB em três temporadas.

Na equipe, que já serve como base para o próximo torneio adulto, três nomes que se destacaram na última temporada renovaram seu vínculo: o ala/armador Omena e os alas Tiago Marques e Miguel.

Já as novidades são o ala/armador Kalinowski, 21 anos, que estava no Thalia-PR, e o armador Naka, 20, que tem passagens por Minas e Pato, onde disputou 38 partidas no último NBB, com médias de 20 minutos jogados, 6,3 pontos e três assistências. Ainda chegam dois pivôs oriundos do Botafogo-RJ: Natã e Jhow, ambos de 20 anos e que também disputaram a última edição do NBB pelos cariocas.

Completam ainda o elenco atletas mais jovens, que vem da base do Recreio da Juventude: Adriano (armador, 19 anos); Gustavo (armador, 17); Hassan (pivô, 18); Erthal (ala/armador, 18); Matheus (ala/armador, 19); Pedro (ala/pivô, 17) e Thales (pivô, 18).

A competição

A fase classificatória da LDB terá duas chaves com 12 equipes, e será dividida em duas etapas. A primeira acontece entre os dias 21 e 27 de junho. O Grupo A será disputado em Rio Claro, enquanto o Grupo B terá como sede a cidade de Mogi das Cruzes.

Na segunda etapa, Corinthians, Cruzeiro, Paulistano e Flamengo receberão os jogos entre julho e agosto, reforçando a presença de diferentes polos tradicionais do basquete nacional no calendário da competição.

Após as duas etapas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a disputa do título da Série Ouro, que acontecerá entre os dias 14 a 19 de setembro, enquanto as equipes posicionadas entre o quinto e o oitavo lugar disputarão a Série Prata, entre 12 e 17 de setembro. Ambas ainda com sede a ser anunciada.

Equipes participantes

Unifacisa; Bauru; Rio Claro; Basquete Cearense; Mogi Basquete; Osasco; Botafogo; Brasília; Campo Mourão; Sesp/Assercam; Caxias do Sul Basquete; Paulistano; Vasco da Gama; Flamengo; Cruzeiro; Pinheiros; União Corinthians; Fluminense; Instituto Viva Vida; Minas; Pato Basquete; São José; Franca; Sociedade Thalia e Corinthians