Nova safra grená: Marcelo Cabo promove garotos da base e indica "pontapé inicial" de projeto no Caxias

Vitor Soccol / Divulgação

A partida do Caxias contra o Anápolis pela Série C do Brasileirão pretende marcar um novo momento no planejamento de futebol do clube. Pela primeira vez na temporada, dois atletas formados nas categorias de base sub-17 e sub-20 serão relacionados para integrar o elenco profissional. O atacante Kaio Torres e o lateral-esquerdo João Luft estarão no banco de reservas do Estádio Centenário, dando o primeiro passo em suas carreiras na equipe principal.

A promoção dos jovens faz parte de uma nova filosofia que o Caxias pretende aprofundar. Na última semana, Marcelo Cabo realizou uma palestra com as categorias de base para estreitar os laços.

— Este é um processo bacana. Na última semana, tive a oportunidade de palestrar para os jogadores da base e ter um contato maior com eles. Nós já vemos isso como uma rotina nesses meus cinco meses de trabalho: observar os jogadores da base e realizar coletivos com o sub-17 e o sub-20. Já fizemos bastante com o sub-20, que é uma maneira de avaliarmos o desempenho, assim como também acompanhamos os jogos das duas categorias — declarou Cabo, que completou:

— Conectar a base com o profissional é um desejo meu e um projeto do clube. Temos como ideia fazer o Caxias voltar a ser um clube revelador, e nós já demos o pontapé inicial para isso. Claro que ainda é um processo embrionário, mas já começamos a colher os frutos. Isso é muito legal.

O perfil das novas opções

Entre as novidades, o atacante Kaio Torres, 19 anos, chega referendado por ser um dos principais nomes do Caxias no Estadual Sub-20, trazendo inclusive na bagagem uma experiência internacional no futebol da Croácia. Já a grande surpresa é o jovem João Luft, vindo diretamente do time sub-17. Volante de origem e com passagens pela zaga na base, Luft foi moldado e efetivado por Marcelo Cabo como lateral-esquerdo após se destacar nos treinamentos com o elenco principal.

— São dois atletas da base relacionados para esse jogo e, de antemão, já informo o nosso torcedor. O Kaio foi um dos destaques do sub-20 no Campeonato Estadual. A outra novidade é um jogador do sub-17, o João Luft, que na minha observação, pelas valências físicas e técnicas dele, ele se encaixa muito bem na lateral esquerda. Como nós temos apenas o Vitinho e o Roberto para o setor, trouxemos o menino para trabalhar e ganhar experiência — detalhou o técnico.

Olhar no futuro

A comissão técnica ressalta que a presença dos garotos no vestiário serve para acelerar o processo de maturação dos jovens através da convivência com os atletas mais experientes do elenco. Além de Kaio Torres e João Luft, o Caxias também trouxe o goleiro Pedro, da base, para participar da rotina do futebol profissional.