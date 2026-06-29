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Nova safra grená: Marcelo Cabo promove garotos da base e indica "pontapé inicial" de projeto no Caxias

Dois jovens dos times sub-20 e sub-17 serão integrados pela primeira vez ao elenco profissional

Tiago Nunes

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