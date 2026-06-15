"Nossa equipe está subindo o sarrafo dentro da competição", afirma técnico do Caxias

Time de Marcelo Cabo ainda não venceu fora de casa pela Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Campeonato Brasileiro da Série C chegou numa etapa de definições importantes. Passada metade da primeira fase, o Caxias colocou em risco sua vaga no G-8. Com a derrota para o Guarani, pela 10ª rodada, a equipe de Marcelo Cabo caiu na tabela, permanecendo com 15 pontos.

O aspecto negativo da campanha grená é que o time não consegue vencer fora de casa: três derrotas e três empates, com aproveitamento de 16,6%. Mas Marcelo Cabo afirmou que o elenco está sendo testado diante de adversários que, na visão do treinador, vão estar na disputa dos quadrangulares decisivos da competição.

— A gente pegou o Paysandu em casa, que era o líder, ganhamos de 2 a 0. Pegamos uma equipe que lidera o campeonato (Guarani), perdemos num pênalti duvidoso, fazendo um jogo de igual para igual. Eu saio muito satisfeito pelo sarrafo que a gente está subindo dentro da competição, nós estamos pegando equipes que provavelmente vão estar na outra fase e estamos jogando de igual para igual — admitiu o técnico.

Contando com a força do Centenário

Se fora de casa o Caxias não tem um bom rendimento, quando joga dentro do Estádio Centenário a situação é completamente diferente. A equipe venceu todos os quatro duelos disputados e agora terá dois em sequência para encaminhar a classificação entre os oito melhores da primeira fase.

No domingo (21), às 11h, o Grená recebe o Maringá. Já no dia 30, às 18h30min, o adversário, em Caxias do Sul, será o Anápolis.

— Agora é cabeça tranquila, se planejar pro próximo jogo em casa. Serão seis pontos a disputar e precisamos buscar esses seis pontos — completou Marcelo Cabo.

Campanha fora:

6 jogos: 3 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 16,6%

Brusque 2x1 Caxias

Volta Redonda 1x0 Caxias

Amazonas 1x1 Caxias

Barra 0x0 Caxias

Maranhão 0x0 Caxias

Campanha em casa:

4 jogos: 4 vitórias, com 100% de aproveitamento

Caxias 1x0 Confiança

Caxias 2x1 Ypiranga

Caxias 2x0 Paysandu

Caxias 2x1 Ituano