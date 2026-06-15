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Luta pelo G-8
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"Nossa equipe está subindo o sarrafo dentro da competição", afirma técnico do Caxias

Marcelo Cabo comentou, após a derrota para o Guarani, que time vem enfrentando adversários que, na sua opinião, estarão disputando os quadrangulares decisivos da competição

Rafael Rinaldi

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