"Nós somos um time de Série A jogando uma Série B", diz auxiliar que comandou o Juventude contra a Ponte Preta

MP foi o destaque da partida ao marcar dois gols na goleada por 3 a 0. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude não teve dificuldades para derrotar a Ponte Preta por 3 a 0 na manhã deste domingo (14) no Alfredo Jaconi. O resultado reaproximou o Verdão do G-6 na tabela da Série B. A equipe chegou aos 19 pontos e ocupa, momentaneamente, a oitava colocação.

Após a partida, o auxiliar do clube, Gerson Ramos — que comandou o time interinamente na ausência de Maurício Barbieri, suspenso — comentou o desempenho de seu time na partida.

— Foi uma performance boa e um resultado bom. E todos estão de parabéns. Vamos continuar firmes, traçando metas, objetivos e, na manhã deste dia, foi uma ótima vitória.

O time que iniciou a partida teve três mudanças trabalhadas pela comissão técnica durante a semana: Aderlan, MP e Safira nas vagas de Nathan, Manu Castro e Alan Kardec. O camisa 9 foi preservado por apresentar desgaste muscular durante os treinos da semana.

— Foi uma estratégia montada para esse jogo difícil contra a equipe da Ponte Preta. Alguns atletas se encaixam pra determinado jogo e hoje escolhemos o Safira, ele deu uma resposta boa. Todos os atletas são importantes, e na hora que for solicitado eles vão dar uma resposta positiva — comentou Gerson.

O Ju volta a campo no próximo domingo (21) contra uma equipe do pelotão de frente da tabela. O adversário será o São Bernardo, que no momento lidera a competição, com 25 pontos.