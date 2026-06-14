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"Nós somos um time de Série A jogando uma Série B", diz auxiliar que comandou o Juventude contra a Ponte Preta

Gerson Ramos enalteceu força do elenco na vitória por 3 a 0 pela 13ª rodada da competição nacional 

Rafael Rinaldi

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