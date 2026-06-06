"Nós cometemos erros que foram fatais", afirma técnico do Juventude após derrota na Série B

Maurício Barbieri lamentou perda de pontos em Curitiba. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O técnico do Juventude não escondeu os problemas que viu na equipe na derrota para o Operário, em Curitiba, na noite de sexta-feira (5), pela 12ª rodada da Série B. A falha de marcação, no gol do centroavante Pablo, e o pênalti cometido por Iba Ly em Caio Dantas, nos acréscimos, decretaram o 2 a 1 para os paranaenses.

— Eu acho que hoje (sexta), em especial, não posso nem dizer que nós cometemos muitos erros, mas nós cometemos erros fatais, né? Acho que no lance do primeiro gol, a gente deixa aquela bola entrar entre o goleiro e a defesa. Faltou acompanhar, faltou a gente estar no homem. E o segundo gol também é um erro. A gente praticamente, com o jogador de costas, acaba dando uma oportunidade de ouro para ele, desnecessária. Erros que foram determinantes — afirmou Barbieri à Rádio Caxias.

O treinador do Ju ainda lamentou as ausências de atletas que estão se recuperando de lesões. Foram sete desfalques em Curitiba: MP, Alan Ruschel, Patryck Lanza, Pablo Roberto, Luan, Mandaca e Allanzinho.

— Chegou um momento em que fica claro que a gente está sentindo falta de algumas peças que estão fora, a gente está sentindo falta de conseguir colocar os jogadores dentro da posição e ajustar algumas coisas melhores. Eu acho que nesse jogo isso ficou mais evidente — lamentou o treinador.

Com 16 pontos, o Ju caiu para o 11º lugar com a derrota e aguarda o decorrer da rodada para saber ser irá perder novas posições.

— É um resultado que nos afasta do pelotão de cima. Mas tem muito campeonato, tem muita competição — finalizou Maurício Barbieri.