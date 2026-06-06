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"Nós cometemos erros que foram fatais", afirma técnico do Juventude após derrota na Série B

Time voltou a perder gols e viu o Operário-PR aproveitar as raras chances para vencer o duelo disputado no Couto Pereira

Rafael Rinaldi

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