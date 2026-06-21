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No Centenário, Caxias joga pouco e fica no empate com o Maringá pela Série C

Grená abriu o placar com Salatiel, mas Travassos empatou para os paranaenses no início do segundo tempo.

Maurício Reolon

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