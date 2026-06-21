No Centenário, Caxias joga pouco e fica no empate com o Maringá pela Série C

Time do zagueiro Maurício não teve boa atuação no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias deixou pelo caminho os primeiros pontos como mandante na Série C do Brasileiro. Na manhã deste domingo (21), o time grená ficou no 1 a 1 com o Maringá-PR, no Estádio Centenário. Salatiel, de pênalti, abriu o placar, mas Travassos igualou para os paranaenses.

O resultado deixa o Caxias com 16 pontos, dentro do G-8. Na próxima rodada, o Grená volta a jogar diante do seu torcedor e enfrenta o Anápolis, no dia 30, terça-feira, às 18h30min. O volante Matheus Nunes e o atacante Salatiel, suspensos, serão desfalques.

Com o retorno de Calyson, o Caxias foi a campo buscando manter os 100% de aproveitamento como mandante. E o início de partida foi marcado por muitos erros de passes de lado a lado e pouca criação ofensiva. A primeira finalização do jogo só saiu aos 20 minutos, em chute de Caíque Calito de fora da área que Busatto defendeu tranquilamente.

Com dificuldades de levar perigo ao goleiro Guilherme Neto, o Caxias aproveitou uma falha da defesa paranaense para abrir o placar. Em um erro de passe, da esquerda para o meio, Vitor Feijão antecipou a marcação e avançou em direção à área, quando foi derrubado por Jhow. Pênalti para o Grená. O centroavante Salatiel cobrou forte, no canto esquerdo, deslocando o camisa 1 do Maringá: 1 a 0.

Com a desvantagem no placar, a equipe paranaense saiu ainda mais para o jogo e passou a rondar a área grená. Aos 44, Caíque Calito tentou o cruzamento e quase surpreendeu Busatto, que desviou para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Travassos subiu livre e testou forte na trave, na grande chance do Maringá na primeira etapa.

EMPATE NO COMEÇO

Sem mudança na equipe, o Caxias voltou do intervalo sendo pressionado pelo Maringá. Aos seis minutos, a melhor atuação dos paranaenses se transformou em empate no placar. Após falta cobrada da meia direita, Travassos subiu livre entre os zagueiros e cabeceou para as redes: 1 a 1.

No lance seguinte, Ronald Camarão teve a chance da virada, mas errou quase na pequena área em chute rasteiro rente à trave.

Sem conseguir finalizar no gol adversário, o Caxias mexeu pela primeira vez só aos 19 minutos, em dose tripla. Victor Sá, Marcelo Freitas e Gaspar entraram nas vagas de Roberto, Matheus Nunes e Vitor Feijão. Só que quem voltou a assusar foi o Maringá. Aos 22, Negueba enfileirou marcadores e deixou a bola limpa para Giovane Gomez, que bateu em cima de Busatto.

Aos 24, o Caxias, enfim, conseguiu finalizar com perigo. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para Calyson chutar de pé esquerdo. A bola desviou na zaga e saiu sobre a meta. No minuto seguinte, Marcelo Freitas arriscou de longe e o goleiro Guilherme Neto defendeu em dois tempos.

Repetindo os erros de passes na intermediária, o Caxias ainda viu o adversário perder um atleta, com a expulsão de Jhow, aos 41 minutos do segundo tempo. Mesmo com a superioridade numérica, a equipe grená, desta vez, não conseguiu chegar ao gol no fim da partida.

Na melhor oportunidade, aos 48, Gaspar testou forte em falta cobrada na área e Guilherme Neto fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA

Caxias 1x1 Maringá

11ª rodada - Série C

Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto (Victor Sá, 19/2º); Grigor, Matheus Nunes (Marcelo Freitas, 19/2º) e Ravanelli (João Lucas, 27/2º); Calyson, Vitor Feijão (Gaspar, 19/2º) e Salatiel (Felipe Rangel, 35/2º). Técnico: Marcelo Cabo.

Maringá

Guilherme Neto; Gabriel, Jhow, Gabriel Travassos e Wendel Lomar; Paulinho, Lucas Bonifácio (Adeilson, int.), Negueba (Keven, 43/2º) e Caíque Cálito (Bruno Cheron, 35/2º); Ronald Camarão (Danielzinho, 35/2º) e Giovane Gomez (Guilherme Pira, 27/2º). Técnico: Moisés Egert.