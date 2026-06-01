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"Não vim para me aposentar, vim para fazer história", afirma goleiro Busatto, destaque do Caxias na Série C

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, Caxias assume o 5º lugar na Série C com 15 pontos

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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