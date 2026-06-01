"Não vim para me aposentar, vim para fazer história", afirma goleiro Busatto, destaque do Caxias na Série C

Uma vitória com a mística grená. No último sábado, o Caxias conquistou três pontos fundamentais ao vencer o Ituano de virada por 2 a 1, no Estádio Centenário, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado construído na garra, o time comandado por Marcelo Cabo subiu duas posições, alcançando o 5º lugar na tabela com 15 pontos.
E se o ataque foi eficiente para reverter o placar, o grande nome da noite vestia luvas: o goleiro Gustavo Busatto fechou a baliza com grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, e provou que o seu objetivo no clube vai muito além das quatro linhas.
O Caxias começou a partida impondo o seu ritmo, mas viu o Ituano equilibrar as ações e dar trabalho ao arqueiro Grená que brilhou. No começo do segundo tempo, em um momento de instabilidade, os visitantes largaram na frente.
— Foi uma vitória muito sofrida, de muita entrega. Quando o adversário cria grandes oportunidades, eu preciso estar ali para ajudar. Estava conversando com o Marquinhos (preparador de goleiros) sobre isso; eu vinha de um clube no exterior onde era o jogador que fazia a diferença, não foi à toa que joguei lá por tanto tempo. Aqui no Caxias, eu sentia que ainda não tinha conseguido ser esse ponto-chave. Felizmente, tive uma boa atuação para ajudar o grupo a conquistar esses três pontos essenciais — destacou o goleiro.
A força do coletivo e o fator casa
Mesmo sem apresentar um desempenho bom de outras jornadas no Centenário, o Caxias soube sofrer. Após o Ituano ficar com um jogador a menos no segundo tempo, o Grená utilizou a superioridade numérica de forma inteligente para buscar a virada. Busatto fez questão de dividir os méritos do resultado com todo o elenco.
— Jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor faz a diferença. Enfrentamos uma grande equipe que valorizou muito o nosso resultado. O nosso sucesso defensivo é um trabalho conjunto: começa lá na frente com o Salatiel e o setor ofensivo pressionando, até chegar na nossa linha bem compacta. Precisamos valorizar isso, pois uma equipe que sofre poucos gols está sempre mais perto de buscar a vitória — analisou.
O Legado Além do Futebol
Muito além das estatísticas e da subida na tabela, a noite de sábado teve um sabor especial para o camisa 1. Com a família presente no Centenário, Busatto se emocionou ao falar sobre as marcas que deseja deixar na sua carreira e o verdadeiro motivo que o fez aceitar o desafio de vestir a camisa Caxias.
— Algo que me marcou profundamente na minha passagem pela Bulgária foi receber chamadas de pais dizendo que os filhos deles se inspiravam em mim, que eu era um exemplo. Deixei uma marca forte lá. E eu resolvi voltar ao Brasil não para encerrar a minha carreira ou simplesmente me aposentar, mas sim para fazer história aqui no Caxias e continuar a construir esse legado — desabafou o arqueiro.
Para Busatto, o futebol é uma ferramenta para inspirar a próxima geração, a começar dentro da sua própria casa.
— Lá recebia vídeos de crianças dizendo que se espelham em mim. Esse é o legado que quero deixar para os mais jovens: ser um bom exemplo. Quero que a minha família se orgulhe e que a minha filha cresça vendo que o pai dela fez história por todos os clubes onde passou — concluiu o herói da rodada Grená.