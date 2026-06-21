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Sem vitória
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"Não foi aquele jogo que nos encantou", afirma técnico do Caxias após perder o 100% em casa diante do Maringá

Grená ficou no empate em 1 a 1 e perdeu os primeiros pontos como mandante na Série C

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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