"Não foi aquele jogo que nos encantou", afirma técnico do Caxias após perder o 100% em casa diante do Maringá

Caxias segue no G-8 com 16 pontos, mas pode perder posições no complemento da rodada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias jogou pouco e enfrentou muitas dificuldades diante do Maringá, na manhã deste domingo (21), pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. O Grená saiu na frente no único chute do primeiro tempo, em um pênalti convertido por Salatiel. Na etapa final, a equipe visitante empatou com Gabriel Travassos, que já havia acertado a trave no fim do primeiro tempo.

Após o empate ruim em casa, o técnico Marcelo Cabo analisou o resultado. Ele admitiu a oscilação da equipe, que durou 90 minutos e escapou de perder.

— Confesso que, de tudo que a gente trabalhou bem a semana, ela funcionou muito pouco, essa questão do desmarque. O encaixe de marcação deles individual é uma característica do Maringá desde sempre, a gente sabia. Não foi aquele jogo que nos encantou, com certeza não encantou o nosso torcedor. Nossos primeiros pontos que a gente perde em casa — disse o treinador sobre perder o 100% de aproveitamento no Centenário na Série C.

Marcelo Cabo também lamentou a forma como o Caxias sofreu o gol, de uma bola parada que foi estudada, mas, na prática, a marcação não funcionou.

— A gente acaba tomando uma bola na trave no primeiro tempo, de bola parada e tomamos o gol de bola parada que a gente sabia que eles eram muito fortes com seus zagueiros do lado esquerdo. Trabalhamos a semana toda para que pudesse ter uma marcação individual nesse zagueiro — declarou o treinador que completou:

— Eu acho que a gente soma um ponto. Claro que a gente sempre quer vencer, mas temos que entender também as circunstâncias. É um adversário que eu sabia que iria nos trazer muita dificuldade. Te confesso que o nosso setor de criação não saiu como eu queria, pelo encaixe da marcação individual, a gente não conseguiu criar os espaços, fazer o desmarque então a gente acaba levando no ponto, que com certeza lá no final vai ser muito importante.