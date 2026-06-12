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"Não adianta chegar no Juventude e querer levar o Mandaca por um milhão", avisa diretor de futebol

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Almir Adami comentou a possibilidade da venda do meio-campista na janela de julho

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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