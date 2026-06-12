"Não adianta chegar no Juventude e querer levar o Mandaca por um milhão", avisa diretor de futebol

Mandaca marcou três gols e cedeu três assistências em 19 jogos em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Liberado pelo departamento médico, o meia Mandaca pode ser uma das novidades na equipe do Juventude para a partida contra a Ponte Preta no domingo (14). O jogador se recuperou das dores que sentia no tornozelo e que o tiraram dos últimos jogos do Verdão na Série B do Brasileiro.

E se dentro de campo o atleta pode ser a solução dos problemas da equipe de Maurício Barbieri, fora dele, ainda há a expectativa de que uma venda ocorra na janela de julho. Afinal, Mandaca vem sendo um jogador visado pelo mercado desde o começo da temporada.

— No início do ano, ele teve interesse, sim, em sondagens e até propostas de sete clubes da Série A. Só que eram propostas que o Juventude em nenhum momento achou vantajosas. Não adianta eu vender um atleta que, para repor ele à altura, a gente tenha que gastar mais do que recebemos — admitiu o diretor de futebol da equipe alviverde, Almir Adami, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Dentre os clubes que fizeram sondagens a Mandaca estão Bragantino, Vitória e Grêmio, este último mais recentemente. O Verdão tem 40% dos direitos econômicos, mesmo percentual do Corinthians. Os outros 20% pertencem ao Centro Sportivo Paraibano, formador do jovem. O vínculo do camisa 44 com o Ju vai até o final de 2026 e, ainda em julho, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça ao fim da temporada.

Os dirigentes do Ju admitem que esta será a última oportunidade de fazer um negócio. Apesar de não falar abertamente em valores, dificilmente o clube aceitará uma proposta que seja inferior a R$ 6 milhões.

— Não adianta chegar no Juventude e querer levar o Mandaca por um milhão, por exemplo. Não tem isso, eu vou ter que repor um atleta igual ao Mandaca gastando dois ou três milhões — avisou Almir Adami.