Nadadores do Recreio da Juventude quebram recordes no Campeonato Brasileiro Júnior

Disputas aconteceram no Parque Aquático Júlio de Lamare. Recreio da Juventude / Divulgação

A equipe de natação do Recreio da Juventude retornou do Rio de Janeiro com medalhas e recordes. No Parque Aquático Júlio de Lamare, o clube esmeraldino conquistou cinco pódios e bateu dois recordes gerais no Campeonato Brasileiro Júnior.

Os nadadores caxienses estiveram presentes em 28 finais e somaram 477 pontos, desempenho que consolidou a equipe entre as dez melhores do Brasil na categoria, pela primeira vez na história.

As medalhas foram conquistadas por Arthur Werner Zimmer, Letícia Moreira Lima e Christiane Añasco. Na prova de 50 metros costas, Arthur, com tempo de 26.31 segundos e Letícia, com 30.32 segundos, foram recordistas nas suas categorias. Como é a primeira vez que a prova é realizada na competição, ambos se tornaram recordistas na Categoria Júnior 1.

O head coach, Régis Mencia, destacou o alto nível do torneio de transição para a categoria adulta. Além disso, os atletas começam a integrar seleções do Panamericano e Mundial 2027 e Los Angeles 2028.

— Nos destacamos muito nos revezamentos, estou muito orgulhoso pois todos deram o melhor de si, os resultados obtidos reforçam a consistência na performance geral do clube nos CBIs — disse Régis.