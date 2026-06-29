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Mistério no ataque e mudança no meio: Caxias projeta "efeito elevador" contra o Anápolis na Série C

Grená enfrenta o Anápolis sem seu artilheiro, Salatiel. Vitória pode levar equipe para a ponta de cima de tabela

Tiago Nunes

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