Mistério no ataque e mudança no meio: Caxias projeta "efeito elevador" contra o Anápolis na Série C

Técnico Marcelo Cabo finalizou preparação com um treino na manhã desta segunda-feira (30). Vitor Soccol / Ser Caxias

O Caxias volta a campo nesta terça-feira (30) em uma partida que pode ditar o ritmo do clube na sequência da Série C do Brasileirão. Atualmente na 10ª colocação com 16 pontos, o Grená recebe o Anápolis no Estádio Centenário de olho no "efeito elevador" da tabela. Em caso de vitória no confronto da 12ª rodada, o time pode dar um salto importante e ficar em quarto lugar.

— A gente precisa potencializar para o jogo, para buscar que é essa vitória que é muito importante, que pode nos fazer ganhar bastante colocações dentro da competição. Uma vitória amanhã (terça) nos deixa bem perto da liderança da competição. Então, isso é importante para nós, já estar dentro do G-8 e ganhar posições dentro do G-8 — contou o técnico Marcelo Cabo.

O principal quebra-cabeça da comissão técnica está no setor ofensivo. O Caxias não poderá contar com o centroavante Salatiel, artilheiro do time na competição com cinco gols. Embora o treinador garanta que já tem a estratégia traçada em sua mente, ele preferiu não confirmar a entrada de Felipe Rangel como titular, apesar de admitir que o jovem é quem mais compartilha das características do camisa 9 principal.

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— Eu fiz algumas observações durante a semana. Tive uma semana boa, bem aberta para trabalhar, onde não perdemos sessões de treino com recuperação de pré-jogo. Fiz alguns testes e observações, mas claro que já tenho a equipe definida dentro daquilo que trabalhamos. O Rangel é um jogador que vem evoluindo, vem crescendo. Dentro das características do Salatiel, ele é o que mais se assemelha. É o que pode chegar mais perto daquela função de um nove mais centralizado. Com certeza, fizemos os ajustes necessários para colocar em campo uma equipe bem competitiva que possa buscar essa vitória — explicou o comandante grená.

Certeza no meio-campo

Se no ataque o mistério impera, no meio-campo a vaga está preenchida. Desfalque por acúmulo de três cartões amarelos, o volante Matheus Nunes dará lugar a Marcelo Freitas. O técnico confirmou a mudança e detalhou o ganho em controle de jogo e qualidade de passe que a equipe ganha com a troca.

— O Marcelo é um jogador que tem características similares às do Matheus. Ele é o que eu chamo de organizador de meio-campo, um atleta que dá mais dinâmica e controla mais o ritmo do jogo. Ele tem, talvez, menos intensidade que o Matheus, mas controla melhor o setor. Nós tínhamos a outra opção que seria o Breno, um jogador mais de contenção, com estilo parecido ao do Grigor — declarou Cabo, que completou:

— Portanto, a ordem natural das coisas é termos o Marcelo para sustentar essa característica. Apesar de o Matheus ter um pouco mais de intensidade, o Marcelo é um dos nossos meio-campistas com melhor chute de fora da área. Dos nossos volantes, é o que mais pisa na área, tornando-se quase um camisa 8/10 com a bola nos pés. Ele vai nos dar muito volume e controle no meio-campo.