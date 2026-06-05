Maria Eduarda Stumpf conquista a prata no Grand Prix de Roma

Maria Eduarda foi uma das paratletas que representou o Brasil no Grand Prix de Roma. Arquivo Pessoal / Divulgação

A paratleta da Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD) Maria Eduarda Stumpf segue brilhando em competições internacionais. O feito desta vez foi uma medalha de prata no Grand Prix de Roma.

A final ocorreu na quinta-feira (4) e a disputa pela medalha ficou entre as brasileiras. O ouro ficou com a paraibana Silvana Fernandes na categoria até 57kg da classe K44 (atletas com deficiência nos membros superiores).

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Maria Eduarda levou a melhor no primeiro round, mas Silvana reagiu e venceu o segundo e o terceiro, garantindo o título e a dobradinha brasileira no pódio da categoria. A cazaque Kamilya Dosmalova e a turca Gamze Gürdal completaram o pódio com as medalhas de bronze.

— Essa medalha também tem um valor enorme por poder compartilhá-la com quem vive esse sonho ao meu lado. Além da conquista, o resultado soma pontos importantes para o ranking e nos dá ainda mais motivação para seguir trabalhando forte — declarou Maria Eduarda em suas redes sociais.

A competição

Na categoria até 65kg, a mineira Ana Carolina Moura também subiu ao pódio. Campeã paralímpica em Paris 2024, a brasileira foi superada apenas na final pela grega Christina Gkentzou e ficou com a medalha de prata. A grega venceu os dois rounds da decisão por 4 a 2 e 7 a 6. A polonesa Patrycja Zewar e a tailandesa Awipa Phuaphan conquistaram as medalhas de bronze.