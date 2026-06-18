Marcelo Cabo defende zagueiro e questiona críticas recorrentes ao capitão do Caxias

Técnico Marcelo Cabo defendeu o zagueiro Maurício. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias se destaca na Série C por ter uma das melhores defesas. Apesar desse desempenho, uma parte da torcida ainda mantém desconfiança em relação ao zagueiro Maurício, capitão da equipe e uma das principais lideranças do grupo.

Alvo frequente de questionamentos, o defensor foi defendido pelo técnico Marcelo Cabo após a derrota para o Guarani.

— Eu vou falar uma coisa. Não entendo essa questão sobre o Maurício. Eu vou ser bem sincero. O Maurício, tirando aquele início de jogo (diante do Guarani), ele fez uma partida impecável. O que ele antecipou e ganhou no duelo aéreo. Todo jogador está suscetível ao acerto e ao erro. Mas eu não entendo porque esse questionamento sempre do Maurício — afirmou Cabo, que completou:

— O Maurício é o capitão, a nossa zaga é uma das menos vazadas do campeonato, uma zaga sólida, forte e o Maurício tem feito partidas muito boas. Nós temos quatro bons zagueiros.

Maurício tem sido peça constante no Caxias na Série C. Ele teve presença em nove dos 10 jogos disputados, sempre como titular, o que o coloca entre os atletas com maior minutagem na equipe. Além da regularidade individual, o defensor integra um sistema defensivo consistente. O time grená tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos até o momento.

— Eu não entendo toda hora um questionamento muito incisivo em cima do Maurício. Errou uma saída de bola, como outros jogadores também erram. Mas a evidência é sempre em cima do Maurício. O Maurício tem a minha confiança, é o capitão da equipe. Eu acho que tem uns olhos muito críticos em cima do Maurício — avaliou Marcelo Cabo, que finalizou: