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Fora dos planos?
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Marcados pelas eliminações, quatro jogadores ainda não atuaram pelo Caxias na Série C

Quatro jogadores deixaram de atuar após eliminações no Gauchão e Copa do Brasil, refletindo mudanças na equipe do Caxias

Tiago Nunes

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