Marcados pelas eliminações, quatro jogadores ainda não atuaram pelo Caxias na Série C

Lateral Ronei foi titular no Gauchão e não conseguiu convencer em campo. Vitor Soccol / Caxias

A temporada do Caxias passou por mudanças profundas após as eliminações que marcaram o primeiro semestre. Alguns jogadores perderam espaço e não voltaram a atuar desde os resultados que interromperam os objetivos do clube nas competições como Gauchão e Copa do Brasil.

Quatro atletas que estiveram diretamente envolvidos em momentos decisivos do início do ano não entraram mais em campo pelo Grená durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Os casos envolvem jogadores de diferentes setores da equipe e refletem a reformulação promovida pelo clube ao longo da temporada.

Entre eles está o zagueiro Joílson. Contratado para a temporada, o defensor disputou apenas cinco partidas com a camisa grená. Sua última atuação ocorreu nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, quando o Caxias foi derrotado por 2 a 0 pelo Ypiranga, no Estádio Centenário, resultado que decretou a eliminação da equipe. Desde então, o jogador de 35 anos deixou de aparecer não apenas na formação titular, mas também no banco de reservas. Ele foi relacionado apenas diante do Barra na Série C.

Outro nome que não voltou a atuar foi o goleiro Léo Lang. O arqueiro iniciou a temporada como titular e recebeu oportunidades nas primeiras rodadas do Gauchão. Ao todo, foram sete partidas como titular antes de perder espaço no elenco. Sua despedida da camisa titular ocorreu também na derrota para o Ypiranga pelas quartas de final do Estadual. Depois daquela partida, o goleiro deixou de ser utilizado pela comissão técnica e não voltou a entrar em campo. Ele foi relacionado apenas um jogo da Série C.

Mais dois nomes

No meio-campo, Lucas Cândido também faz parte da lista. O jogador chegou ao clube com currículo construído em equipes de expressão nacional, incluindo passagem pelo Atlético Mineiro e participação no Mundial de Clubes de 2013. Considerado um dos investimentos do elenco para a temporada, o meia não conseguiu se firmar. Seu último jogo aconteceu na eliminação da Copa do Brasil, diante do Guarany de Bagé. Na ocasião, o Caxias foi derrotado por 1 a 0 no Centenário e encerrou sua participação no torneio nacional. Desde então, Lucas Cândido não voltou a ser utilizado.