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Maratonista de Caxias do Sul está próximo de bater recorde mundial 

No próximo domingo (7), o atleta completará sua 367ª maratona em 365 dias e será realizado um evento no shopping Villagio Caxias, com largada às 6h

Eduardo Costa

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