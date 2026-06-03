Maratonista de Caxias do Sul está próximo de bater recorde mundial 

Alexandre Silvestrin corre uma maratona todos os dias. Porthus Junior / Agencia RBS

Alexandre Silvestrin, 44 anos, profissional de educação física e ultramaratonista, busca estabelecer uma grande marca mundial: maior número de maratonas (42,195m) realizadas dentro do período de um ano. No próximo domingo (7), ele completará sua 367ª maratona em 365 dias.

Com isso, Silvestrin pretende entrar para o Guinness Book (o Livro dos Recordes), processo que já está em fase de homologação. Atualmente, o também brasileiro Hugo Farias possui um recorde, com 366 maratonas em 366 dias consecutivos (ano bissexto), entre agosto de 2022 e agosto de 2023.

— É um desafio pessoal para inspirar outras pessoas a se desafiarem. Também para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. E que pessoas comuns têm a capacidade de realizar e fazer coisas extraordinárias — comentou Silvestrin.

O desafio "Inspirar 365" terá um evento para marcar esse recorde. Será o “Super Treino 365”, que acontece no shopping Villagio Caxias, com largada às 6h do próximo domingo (7). As inscrições podem ser realizadas no link. A inscrição apoia a submissão oficial do recorde ao Guinness Book.

Alexandre acumula mais de 520 maratonas em menos de 24 meses. Em média, serão 42,2 km percorridos por dia e um total de mais de 15 mil quilômetros acumulados.