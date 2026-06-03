Mando inédito e equilíbrio nos duelos: os números de Juventude x Operário-PR na história

Casa do Coritiba irá sediar o duelo da 12ª rodada da Série B. Jeff Botega / Agencia RBS

Juventude e Operário-PR chegam à 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em condições idênticas na tabela. Cada uma das equipes somou 16 pontos nas primeiras 11 partidas e o que deixa o Alviverde na frente é o saldo de gols, oriundos de uma defesa mais sólida, a segunda melhor da competição. Quem vencer terminará a sexta-feira no G-6.

E uma das novidades deste confronto é o palco do espetáculo. Pela primeira vez, o Operário-PR não enfrentará o Ju em seu estádio, afinal o gramado do Germano Krüger está passando por melhorias. Com isso, os paranaenses escolheram o Couto Pereira, casa do Coritiba, para sediar a partida contra os caxienses.

Esta é uma boa notícia para o Ju, que venceu apenas uma vez o Operário no Germano Kruger. O feito ocorreu pela Copa do Brasil de 2012. Pela primeira fase, o Verdão goleou os paranaenses por 4 a 0, com três gols de Jonatas Belusso e outro de Léo Maringá. O Verdão avançou para a segunda etapa sem a necessidade do confronto de volta, pelo regulamento do torneio nacional da época.

Mas nos outros duelos contra o Operário-PR, pela Série B, no Paraná, o Juventude não teve um bom retrospecto: uma derrota e um empate. Em 1989 as duas equipes ficaram no 2 a 2. Já no último enfrentamento, pela Segunda Divisão de 2020, os paranaenses golearam por 3 a 0.

Nos números gerais, Juventude e Operário se enfrentaram apenas cinco vezes, com duas vitórias do Verdão, dois empates e apenas um triunfo da equipe de Ponta Grossa.

Em seu estádio, o Operário perdeu apenas um dos seis jogos disputados pela competição nacional, sendo o 9º melhor mandante. Já como visitante, o Papo venceu apenas uma das cinco partidas realizadas (empatou duas e perdeu outras duas vezes), sendo o 14º que mais pontuou fora de casa.

Os confrontos

No Germano Krüger:

1989 - Operário 2x2 Juventude - jogo de ida da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série B;

2012 - Operário 0x4 Juventude - 1ª fase da Copa do Brasil

2020 - Operário 3x0 Juventude - 31ª rodada da Série B

No Alfredo Jaconi

1989 - Juventude 1x1 Operário - jogo de volta da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série B (Ju classificou)

2020 - Juventude 1x0 Operário - 12ª rodada da Série B



