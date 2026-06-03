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Mando inédito e equilíbrio nos duelos: os números de Juventude x Operário-PR na história

Partida da próxima sexta-feira (5) será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba

Rafael Rinaldi

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