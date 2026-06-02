Maicon Roncen permanece na liderança da Copa Truck após Interlagos

O piloto gaúcho Maicon Roncen atuou pela quarta etapa da Copa Truck Elite neste final de semana. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, conquistou resultados suficientes para se manter na liderança.
Na primeira corrida, Roncen ficou em quinto lugar, porém, finalizou a corrida 2 em nono. Apesar da vantagem na tabela ter diminuído, o saldo do gaúcho foi positivo em São Paulo.
— Tínhamos "gordura para queimar", então podemos considerar que foi um bom fim de semana para o campeonato, mantivemos a liderança e continuaremos trabalhando para lutar pelo título até o final — disse o piloto.
Maicon permanece líder da classe Elite pela terceira etapa consecutiva, com 116 pontos. O segundo colocado, Nick Giaffone, tem 104.
A próxima etapa do torneio acontece no dia 2 de agosto, no Autódromo de Cuiabá.