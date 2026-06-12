Líder e melhor ataque: como chega o Guarani, adversário do Caxias na 10ª rodada da Série C

Atacante Guilherme Cachoeira é o vice-artilheiro da equipe na Série C, com três gols. Raphael Silvestre / Guarani FC / Divulgação

O Caxias terá pela frente um grande desafio na 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), às 11h, o adversário será o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Além de líder, o time do interior paulista tem o melhor ataque da competição.

Em nove jogos, o Guarani soma 18 pontos. São cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento é de 66%. O time fez 20 gols e sofreu sete. Na última partida, antes da pausa, goleou o Amazonas por 5 a 0, em casa.

A única derrota da equipe até o momento ocorreu justamente como mandante. Na sétima rodada da Série C, o time acabou superado pelo Ituano por 3 a 1, resultado que interrompeu a sequência positiva diante do seu torcedor,

Para enfrentar o Caxias, o técnico Elio Sizenando deve repetir a formação utilizada pela terceira vez consecutiva. O zagueiro Maurício Antônio e o lateral-esquerdo Emerson Barbosa, que deixaram o duelo contra o Amazonas com questões físicas, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição para a sequência da Série C.

O provável time tem: Caíque França; Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Carlos Eduardo, Isaque e João Paulo; Guilherme Cachoeira e Maranhão.

Os atacantes Hebert, com quatro gols, e o Guilherme Cachoeira, com três, são os artilheiros do time na Série C. O primeiro varia entre a titularidade e a reserva. Já o segundo é titular do técnico Elio Sizenando.