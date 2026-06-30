Lateral passa por exames e é a principal dúvida do Juventude para duelo contra o Náutico

Diogo Barbosa acusou dores no adutor da coxa. Gabriel Tadioto / Juventude / Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude retomou os treinamentos nesta terça-feira (30), após a vitória sobre o Ceará, no fim de semana. O próximo compromisso será apenas no domingo (5), diante do Náutico, em Recife.

O confronto inicialmente está marcado para as 19h no estádio dos Aflitos, mas em virtude da partida do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 17h, o jogo do Ju pode ser remarcado para as 20h30min. A CBF ainda não confirmou a mudança, mas o clube já trabalha com essa possibilidade.

E se fora de campo ainda há incerteza quanto ao horário do duelo, dentro das quatro linhas a dúvida da equipe comandada por Maurício Barbieri está na lateral esquerda. Com desconforto muscular na coxa, Diogo Barbosa passou por exames e aguarda o resultado médico.