Lateral passa por exames e é a principal dúvida do Juventude para duelo contra o Náutico

O grupo de jogadores do Juventude retomou os treinamentos nesta terça-feira (30), após a vitória sobre o Ceará, no fim de semana. O próximo compromisso será apenas no domingo (5), diante do Náutico, em Recife.
O confronto inicialmente está marcado para as 19h no estádio dos Aflitos, mas em virtude da partida do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 17h, o jogo do Ju pode ser remarcado para as 20h30min. A CBF ainda não confirmou a mudança, mas o clube já trabalha com essa possibilidade.
E se fora de campo ainda há incerteza quanto ao horário do duelo, dentro das quatro linhas a dúvida da equipe comandada por Maurício Barbieri está na lateral esquerda. Com desconforto muscular na coxa, Diogo Barbosa passou por exames e aguarda o resultado médico.
Se ele não puder atuar, Wadson e Patryck Lanza são as principais opções para a função. Outra alternativa seria deslocar o zagueiro Marcos Paulo para o setor, com a entrada de Gabriel Pinheiro na zaga, como aconteceu no primeiro tempo da partida com o Ceará.